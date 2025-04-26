Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından güncellenen Türkiye Deprem Tehlike ve Aktif Fay Haritaları, ülke genelindeki risk dağılımını yeniden gözler önüne serdi. Yapılan çalışmaya göre, Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il belirlendi.
Listede özellikle Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki illerin yoğunlukta olması dikkat çekti. Büyükşehirlerden uzak, ana fay hatlarının etkisinden görece korunaklı olan bu şehirler, hem yapı stoku hem de coğrafi konumları nedeniyle nispeten daha düşük risk grubunda değerlendirildi.
1- Sinop
2- Artvin
3- Rize
4- Trabzon
5- Giresun
6- Kastamonu
7- Bartın
8- Zonguldak
9- Karabük
10- Amasya
11- Çankırı
12- Yozgat
13- Kırşehir
14- Nevşehir
15- Niğde
16- Aksaray
17- Konya
18- Karaman
19- Kırıkkale
20- Edirne
Yetkililer, listede yer alan şehirlerin büyük depremler açısından daha düşük risk taşıdığını belirtmekle birlikte, Türkiye'nin tamamının bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini hatırlattı. AFAD uzmanları, küçük ölçekli depremler ve artçı sarsıntıların bu illerde de meydana gelebileceğini vurguladı. Ayrıca deprem riski düşük olan şehirlerde bile yapı güvenliğinin büyük önem taşıdığı, dayanıksız binaların ve eski yapı stoklarının yine tehlike oluşturabileceği ifade edildi.
AFAD, tüm vatandaşlara acil durum planı oluşturma, afet çantası hazırlama ve bina güçlendirme çalışmaları yapma konusunda çağrıda bulunarak, "Deprem gerçeği her zaman göz önünde bulundurulmalıdır" uyarısında bulundu.
Son Dakika › Doğal Afetler › Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il - Son Dakika
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