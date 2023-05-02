Fay hattı olmayan Gürün'de meydana gelen depremler araştırılacak - Son Dakika
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Fay hattı olmayan Gürün'de meydana gelen depremler araştırılacak

02.05.2023 21:24

Sivas'ta fay hattının geçmediği bilinen Gürün ilçesinde yaşanan sarsıntılar bilim insanlarının dikkatinden kaçmadı. Uzmanlar, meydana gelen depremlerin nedenini bulabilmek için 'Yeraltı Sismik Araştırma' cihazı kurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sivas'ın Gürün ilçesinde de meydana gelen depremler merak konusu oldu. Bölge yakınlarında fay hattı olmamasına rağmen meydana gelen depremler uzmanların dikkatini çekti.

SİSMİK ARAŞTIRMA CİHAZI KURULDU

Uzmanlar, meydana gelen depremlerin nedenini öğrenmek için 'Yeraltı Sismik Araştırma' cihazı kurdu. Merkez Suçatı mahallesi ve Dürmepınar köyüne kurulan cihazlarla sismik araştırması yapılacak. Araştırma sonucu ortaya çıkan veriler Kocaeli Araştırma Enstitüsü tarafından araştırılacak.

Fay hattı olmayan Gürün'de meydana gelen depremler araştırılacak

"FAY HATTINI GEÇMEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, bu çalışmanın gürün için çok önemli olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra Gürün ilçemizde de Yula ve Kızırören köyü olmak üzere birkaç tane deprem yaşadık. Biz bu günde kadar Gürün'ün deprem bölgesi olmadığını, fay hattının geçmediğini biliyoruz ama meydana gelen depremlerden sonra belli aralıklarla birkaç tane deprem yaşadık. Bu vesileyle uzman kişiler tarafından Suçatı mahallesi ve Dürmepınar köyünde Sismik Araştırma Merkezi kuruldu. 6 Şubat tarihinden sonra meydana gelen bu depremlerin neden olduğunu, Gürün'de fay hattının olup olmadığını bilmediğimiz için bu araştırma merkeziyle depremin sebepleri incelenecek. Bizde hemşerilerimizi bu araştırmaların neticesinde bilgilendireceğiz. Bu çalışma Gürün için çok önemli" dedi.

Kaynak: İHA
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