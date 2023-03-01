Fay hattının ikiye böldüğü çiftlik havadan görüntülendi - Son Dakika
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Fay hattının ikiye böldüğü çiftlik havadan görüntülendi

01.03.2023 09:22

Fay hattının ikiye böldüğü çiftlik havadan görüntülendi Hatay'da Madenboyu köyünden geçen fay hattı çiftliği ikiye böldü.

Fay hattının ikiye böldüğü çiftlik havadan görüntülendi

HATAY - Hatay'da Madenboyu köyünden geçen fay hattı çiftliği ikiye böldü. Tarım arazilerinin bulunduğu depoyu ortadan ikiye yaran deprem, depoyu 4 metre aşağı çökertirken bir çok tarım malzemesinin de kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Deprem anına şahit olan çiftlik sahibi ise, "Kıyamet kopuyor zannettim" diye konuştu.

Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremin şiddeti her geçen gün ortaya çıkarken, Antakya'ya bağlı Madenboyu köyünde Emir Bozkurt'a ait bir patates çiftliğinden geçen fay hattı tarlayı ikiye böldü. Tarım arazisi için kurulan bir depoyu ise ikiye yaran fay hattı gözle görülür şekilde ortaya çıkarken, birçok malzeme de çökme nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Deprem anına şahit olan çiftlik sahibi ise, "Ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Bir an kıyamet koptuğunu zannettik" dedi. Fay hattının geçtiği çiftlik hem havadan hem de karadan görüntülendi.

"Deprem olduğu sırada namaz kılmak için abdest alıyordum"

Çiftlik sahibi Emir Bozkurt, "Deprem olduğu sırada namaz kılmak için abdest alıyordum. Bir sallantı hissettim. Kısa süreli olduğunu düşündüm. Daha sonra sarsıntılar şiddetini arttırarak devam edince ailemi alarak dışarıya koştum. Çok şiddetli bir yağmur başladı, sarsıntılar durmadı ve fay hattı geçtiği için tarla ikiye bölündü. Bir an kıyamet kopuyor zannettim" dedi.

(ABO-ÖFA-ZB-DK-Y)

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Fay hattının ikiye böldüğü çiftlik havadan görüntülendi - Son Dakika

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