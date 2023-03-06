Fay ikiye böldüğü ağacı 10 metre taşıdı - Son Dakika
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Fay ikiye böldüğü ağacı 10 metre taşıdı

06.03.2023 08:21

Fay ikiye böldüğü ağacı 10 metre taşıdı Hatay'da kırılan fay hattı, ikiye böldüğü zeytin ağacının parçalarını 10 metre uzağa taşıdı.

Fay ikiye böldüğü ağacı 10 metre taşıdı

HATAY - Hatay'da kırılan fay hattı, ikiye böldüğü zeytin ağacının parçalarını 10 metre uzağa taşıdı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan büyük deprem sonrası birçok yerde fay hattının bıraktığı izler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir bahçede bulunan fay hattı zeytin ağacını ortadan ikiye bölerek parçalar arasındaki mesafeyi 10 metre açtı. Görenlerin gözlerine inanamadığı manzara depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA
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Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fay ikiye böldüğü ağacı 10 metre taşıdı - Son Dakika

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