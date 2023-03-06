Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan büyük deprem sonrası birçok yerde fay hattının bıraktığı izler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir bahçede bulunan fay hattı zeytin ağacını ortadan ikiye bölerek parçalar arasındaki mesafeyi 10 metre açtı. Görenlerin gözlerine inanamadığı manzara depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fay ikiye böldüğü ağacı 10 metre taşıdı - Son Dakika

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