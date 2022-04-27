Fayans deposundaki paletler alev alev yandı - Son Dakika
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Fayans deposundaki paletler alev alev yandı

27.04.2022 14:59
Fayans deposundaki paletler alev alev yandı

Adıyaman'da, bir depoda bulunan paletlerin yanması korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir depoda bulunan paletlerin yanması korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde bulunan Sabri K'ye ait, fayans deposundaki paletlerde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlere müdahale etti. Vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf etti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altın alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok palet ile fayanslar kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Fayans deposundaki paletler alev alev yandı
Fayans deposundaki paletler alev alev yandı
Fayans deposundaki paletler alev alev yandı

YORUMLAR
500
Aldığı yanık kokusu diri diri yanmaktan kurtardı Aldığı yanık kokusu diri diri yanmaktan kurtardı Parktaki yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi Parktaki yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fayans deposundaki paletler alev alev yandı - Son Dakika


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