Evin fayansları patladı, apartman sakinleri deprem korkusuyla geceyi dışarda geçirdi - Son Dakika

Evin fayansları patladı, apartman sakinleri deprem korkusuyla geceyi dışarda geçirdi

05.11.2020 10:53

Evin fayansları patladı, apartman sakinleri deprem korkusuyla geceyi dışarda geçirdi Durduk yerde büyük gürültüyle çöken fayanslar apartman sakinlerini sokağa döktü Çevresine şerit çekilen binaya kimse sokulmuyor Binanın durumu ile ilgili karar, Antalya'dan gelecek uzmanların...

Evin fayansları patladı, apartman sakinleri deprem korkusuyla geceyi dışarda geçirdi

Durduk yerde büyük gürültüyle çöken fayanslar apartman sakinlerini sokağa döktü

Çevresine şerit çekilen binaya kimse sokulmuyor

Binanın durumu ile ilgili karar, Antalya'dan gelecek uzmanların incelemelerinin ardından verilecek.

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede fayansların bir anda gürültüyle patlaması apartman sakinlerini sokağa döktü. Deprem oluyor korkusuyla apartmanı boşaltan bina sakinleri itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri binanın çevresine şerit çekip giriş çıkışları engellerken vatandaşlar da geceyi komşularının evinde geçirdi. Halen giriş çıkışa kapalı olan binanın durumu ile ilgili karar, Antalya'dan gelecek uzmanların incelemelerinin ardından verilecek. Mahalle muhtarı Tahsin Yılmaz, binanın arsasının eskiden dere yatağı olduğunu, binanın yapımında deniz kumu kullanıldığını iddia etti.

Korkutan anların yaşandığı olay Manavgat Aydınevler Mahallesi 5546 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartman meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Özçelik'e ait ikinci kattaki dairenin zemininde bulunan fayansların bir anda patlaması sırasında çıkardığı ses başta daire sahibi olmak üzere apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Evde eşiyle birlikte televizyon seyrettiğini belirten Mehmet Özçelik, "Bir anda koridordan 'güm' diye bir ses geldi. Dolap devrildiğini zannettik. Koridora çıktığımda ayağımı bastığım zeminin çöktüğünü, fayansların yerinden oynadığını gördüm. Deprem olduğunu düşünerek eşimle birlikte sigortaları söküp dışarı çıktım. Komşularımızı da uyardım ve dışarı çıkmalarını sağladım" dedi.

Apartman sakinlerinden Muzaffer Çınar ise, Başakşehir'in Avrupa kupası maçını seyrettiğini belirterek, "Maç sırasında üst kattan dolap devrilmesi gibi bir ses geldi. Kısa bir süre sonra da Mehmet hocam gelip dairesindeki durumu anlatınca hep birlikte dışarı çıktık" dedi.

Muhtardan şok iddia

Aydınevler Mahallesi muhtarı Tahsin Yılmaz, dostlar apartmanının arsasının eski bir dere yatağı olduğunu belirterek, "Dere yatağı doldurulmak suretiyle arsaya dönüştürüldü. Ayrıca inşaatta deniz kumu kullanıldı. 2 durum göz önünde bulundurulunca apartmanda en küçük bir sarsıntıda hasar oluşması çok normal" dedi.

İtfaiye ekipleri giriş çıkışa izin vermedi

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye görevlileri söz konusu dairede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından itfaiye ve polis ekiplerince binaya girilmemesi için binanın girişine şerit çekildi. Binanın durumu ile ilgili karar, Antalya'dan gelecek uzmanların incelemelerinin ardından verilecek.

Evin fayansları patladı, apartman sakinleri deprem korkusuyla geceyi dışarda geçirdi
Evin fayansları patladı, apartman sakinleri deprem korkusuyla geceyi dışarda geçirdi
Evin fayansları patladı, apartman sakinleri deprem korkusuyla geceyi dışarda geçirdi
Evin fayansları patladı, apartman sakinleri deprem korkusuyla geceyi dışarda geçirdi
Evin fayansları patladı, apartman sakinleri deprem korkusuyla geceyi dışarda geçirdi
Evin fayansları patladı, apartman sakinleri deprem korkusuyla geceyi dışarda geçirdi
Evin fayansları patladı, apartman sakinleri deprem korkusuyla geceyi dışarda geçirdi
Evin fayansları patladı, apartman sakinleri deprem korkusuyla geceyi dışarda geçirdi
Evin fayansları patladı, apartman sakinleri deprem korkusuyla geceyi dışarda geçirdi
Evin fayansları patladı, apartman sakinleri deprem korkusuyla geceyi dışarda geçirdi
Evin fayansları patladı, apartman sakinleri deprem korkusuyla geceyi dışarda geçirdi
Evin fayansları patladı, apartman sakinleri deprem korkusuyla geceyi dışarda geçirdi
Evin fayansları patladı, apartman sakinleri deprem korkusuyla geceyi dışarda geçirdi
Evin fayansları patladı, apartman sakinleri deprem korkusuyla geceyi dışarda geçirdi
Evin fayansları patladı, apartman sakinleri deprem korkusuyla geceyi dışarda geçirdi

Manavgat, Apartman, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evin fayansları patladı, apartman sakinleri deprem korkusuyla geceyi dışarda geçirdi - Son Dakika


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