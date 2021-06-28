Üye Girişi
Fayda Sağlayayım Derken Mağdur Olmayın - Son Dakika

Fayda Sağlayayım Derken Mağdur Olmayın

28.06.2021 12:08
Fayda Sağlayayım Derken Mağdur Olmayın, System.String[]

Uzmanlar, siber korsanların, akıllı buzdolabından fırına kadar internete bağlı günlük yaşamda kullandığımız tüm cihazların güvenlik açığından yararlanarak özel bilgilere ulaşabilecekleri uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, siber korsanların, akıllı buzdolabından fırına kadar internete bağlı günlük yaşamda kullandığımız tüm cihazların güvenlik açığından yararlanarak özel bilgilere ulaşabilecekleri uyarısında bulunuyor.

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, hayatımızın her alanında yer alan IP kameralardan kahve makinelerine kadar internete bağlı akıllı cihazların, akıllıca kullanılmadığı takdirde hayatımızı kabusa çevirebileceğini belirtti. Doç. Dr. Koltuksuz, "Nesnelerin interneti" (IoT) tabanlı saldırıların günümüzün en büyük siber güvenlik sorunlarından biri haline geldiğini belirterek, siber korsanların hedefi olmamak için alınması gereken önlemleri anlattı.

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz Fabrikalarda, araçlarda, iş yerlerinde, evlerimizde tüm yaşam alanımızda buzdolabından fırına kadar her geçen gün internete bağlı cihazların sayısı katlanarak artıyor. Öyle ki 5G teknolojisinin de yaygınlaşmasıyla birlikte, EY Global Raporu'na göre; internete bağlı cihaz sayısının 2025'te yaklaşık 50 milyarı bulması bekleniyor. Bu cihazlar, hayatımızı kolaylaştırdığı gibi doğru ve uygun cihaz, güçlü şifreleme algoritması ve güçlü şifre anahtarı seçimlerinin yapılmaması, yazılım güncellemelerin iptali gibi sebeplerle, güvenlik riskleri de oluşturuyor ve görüntü saptayıp aktaran bu cihazlar, siber korsanların hedefi haline geliyor. Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, bu cihazların güvenliğinin internete bağlı diğer tüm cihazlar gibi çok fazla önemsenmesi gerektiğini vurguladı.

IP KAMERALARDAKİ GÜVENLİK AÇIĞI

Herhangi bir kayıt cihazına veya karta gerek duymadan çalışarak, internet üzerinden görüntüleri aktarabilen ve çok uygun fiyatlara satın alınabilen IP kameralardaki güvenlik açıklarına dikkat çeken Doç. Dr. Koltuksuz, "Kimi zaman çocuklarımızı izlemek, kimi zaman güvenlik vb. nedenlerle evlerimize koyduğumuz IP kameralar, eğer bilinçli olarak satın alınmaz ve/veya gerekli güvenlik önlemleri alınmadan kullanılırsa, internet üzerinden bağlantıyla kullanılacaklarından, aktarmakta oldukları görüntüler kötü niyetli kişilerce ele geçirilebilir. Bütün bunlar olurken, şantaja maruz kalındığı ana kadar, kullanıcının maalesef hiçbir şekilde bu süreçten haberi olmaz" diyerek yapılması gerekenleri anlattı.

Global Dünya Ekonomi Forumu'nun, siber güvenliği en kritik ilk 10 risk arasında tanımladığını hatırlatan Ahmet Koltuksuz, "Evlerde, ofislerde; uygun fiyat, kolay kurulum ve kullanım gibi sebeplerle IP kameralara talep artıyor. Ancak asıl amacı güvenlik olan bu kameraların kendisi ne kadar güvenli? Öncelikle bu soruya yanıt aramalı. İnternette binlerce IP kamera görüntüsü mevcut. Siber korsanlar, kameranın yazılım açığını kullanarak kontrolü ele geçiriyor. Kişi, yabancılar tarafından izlendiğini bilmediği için güvenlik amaçlı kullanılan bu kameraların kaydettiği ve zaman zaman mahremiyet de içeren bu görüntüler, şantaj yoluyla, hayatınızı altüst edebilir. Öncelikle, bu tip cihazları satın alırken fiyatının uygunluğuna kanıp bilmediğimiz markaları kesinlikle tercih etmemek gerekir. Mutlaka ama mutlaka, güvendiğimiz, Türk Standartları Enstitüsü ya da Avrupa Birliği standartlarına uygun ürünleri tercih etmeliyiz. Güvenilir olmayan bazı firmalar, üretim aşamasında bu ürünlerin içine yerleştirdikleri donanım ve yazılımlarla bu cihazların elde ettiği görüntüleri başka kaynaklara aktarabilmektedir. Cihazı ilk kullanmaya başlarken üreticinin varsayılan olarak belirlediği basit şifre anahtarlarını, kırılması zor olabilecek güçlü, uzun anahtarlarla, hemen değiştirmeliyiz. Eğer bu değişimler yapılmazsa siber korsanların bu kısa ve basit şifre anahtarlarını kırması çok da zor olmamaktadır. Özel hayatın gizliliği, mahremiyet gibi çok önemli sorunların yanı sıra korsanlar, ele geçirdikleri kameraları veya internete bağlı diğer cihazları, kendilerine bağlı zombi cihaz haline dönüştürüp daha büyük siber saldırılar için de kullanabilir" dedi.

GÜNCELLEMELER DÜZENLİ YAPILMALI

Bunun yanı sıra akıllı cihazların güncellemelerinin mutlaka düzenli yapılması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Koltuksuz, "Akıllı cihazların internete nasıl bağlandığını, hangi verilere ulaşmak istediğini, bu verileri nerede sakladığını ve bu verileri nasıl kullandığını, kontrol edin. Kamerayı ya da diğer akıllı cihazlarınızı bağladığınız WI-FI ağınızın güvenli olduğundan emin olun. Tüm cihazlarınıza en son yazılım güncellemelerini yüklemeyi ihmal etmeyin. Ağınıza bağlı cihazların güvenliğini de kontrol edebilen bir antivirüs ve siber güvenlik yazılımı kullanın. Tüm cihazlar için farklı ve güçlü şifreleme algoritmaları ve güçlü şifre anahtarları kullanın. Kameralar vb. nesnelerin interneti cihazları için güçlü ve tahmin edilmesi zor bir şifre anahtarı belirlemek, gereksiz gibi görülse de bunu yapmak; güvenlik, gizlilik ve mahremiyet açısından hayati önem taşımakta" diye konuştu.

AKILLI FIRINDAN BUZDOLABINA SİZE ULAŞABİLİRLER

Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, benzer tehlikelerin akıllı süpürgeden akıllı fırına, akıllı prizden akıllı buzdolabına kadar diğer nesnelerin interneti cihazları için de geçerli olduğunu belirterek, "Eğer cihazın kendisinde bir yazılım açığı ya da bağlı olduğu ağda tahmin edilebilir zayıf bir şifre anahtarı vb. sorunlar varsa siber korsanlar bu cihazları ele geçirebilir. Eğer bu yaşanırsa, lazer sinyalleri ile yön bulan akıllı süpürgeniz ortam dinlemesi yapmak için de kullanılabilir ya da akıllı buzdolabınız girdiğiniz e-posta adresinizden kişisel bilgilerinize erişebilir ya da WI-FI ağınıza bağlı klimanız, fırınınız sizin isteminiz dışında da çalıştırılabilir" diyerek tüm bu cihazlar için gerekli siber güvenlik önlemlerini almanın hayati önem taşıdığını söyledi.

Fayda Sağlayayım Derken Mağdur Olmayın

Yaşar Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Bilgisayar, 5G, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Fayda Sağlayayım Derken Mağdur Olmayın - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor 14:00 Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor 13:47 Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi 13:45 Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz 13:43 Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu 13:40 Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek 12:17 Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü 11:41 Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü 10:03 Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
14:03 Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı
13:56 Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim
13:47 İstanbul Fatih'te oyuncak deposunda yangın çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi
13:46 Eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Yetmezmiş gibi ölmesi için başında beklemiş
13:44 Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi
13:42 TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı
13:42 Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz
13:42 A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti
12:21 İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı
12:15 Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor
Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı         
14:04
Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim         
13:56
Eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Yetmezmiş gibi ölmesi için başında beklemiş Eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Yetmezmiş gibi ölmesi için başında beklemiş         
13:46
TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı         
13:43
A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti         
13:42
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı         
12:21
Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor         
12:16
Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı         
10:56
İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı         
09:01
Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
08:24
Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar         
08:06
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü         
00:47
Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı         
00:05
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti         
21:33
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 14:17:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fayda Sağlayayım Derken Mağdur Olmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement