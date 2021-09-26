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Faydaları saymakla bitmeyen hünnaba ilgi büyük - Son Dakika

Faydaları saymakla bitmeyen hünnaba ilgi büyük

26.09.2021 09:21
Faydaları saymakla bitmeyen hünnaba ilgi büyük, System.String[]

Eskişehir'de tezgahlarda yerini alan ve oldukça faydalı olan hünnaba vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Eskişehir'de tezgahlarda yerini alan ve oldukça faydalı olan hünnaba vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" diye adlandırdığı hünnabın faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlara göre fazla tanınmayan hünnap meyvesi kemikleri güçlendiriyor, uykusuzluğa iyi geliyor, kan dolaşımını düzenliyor, zayıflamaya yardım ediyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve strese de iyi geliyor. Sonbaharın gelmesiyle hasadı yapılan hünnap, ekim ayı sonuna kadar tezgahlarda yerini alıyor. Geçen sene 20 TL'den satılan hünnabın kilogramı bu sene de aynı fiyattan alıcısıyla buluşuyor.

Eskişehir'de aktarcılık yapan Tuncay Tezcan, hünnabın faydalarını anlattı. Hünnap meyvesinin tatlı olmasına rağmen şekeri yükseltmediğini belirten Tezcan, "Hünnap özellikle sonbaharın ilk başlarında çıkan bir meyve. Akdeniz iklimlerinde yetişen bir meyve ama Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinin Sakarıılıca köyünde de yetişiyor. Özellikle vitamin ve mineral bakımından çok zengin bir meyve. Piyasada yaklaşık 1 ay kadar bulunuyor. Bu süre zarfında vatandaşların yiyebileceği kadar yemesi gereken bir meyvedir hünnap. Bağışıklığı kuvvetlendiriyor ve bağırsak tembelliğine çok iyi geliyor. Şeker hastalarının da rahatça yiyebileceği bir meyvedir. Çok tatlı olmasına rağmen şekeri yükseltmiyor. Akciğer rahatsızlıklarına da çok faydası var" diye konuştu.

"Geçen seneden beri zam olmadı"

Hünnap meyvesinin daha çok Çin'de tüketildiğini söyleyen Tezcan, kompostosunun da yapıldığını ve adına da halk arasında "ölümsüzlük şurubu" denildiğini ifade etti. Hünnabın fiyatına da değinen Tezcan, "Hünnap özellikle Çin'de çok tüketilen bir meyvedir. Hünnabı komposto şeklinde de uyguluyorlar. Kompostosuna da 'ölümsüzlük şurubu' diyorlar. Hünnap Çin'de her akşam yemeklerin yanında tüketilen bir meyvedir. Dükkanımıza bu hafta geldi. Hünnabın kilogramını 20 TL'den satıyoruz. Fiyatı da gayet uygun. Geçen seneden beri zam olmadı" dedi. - ESKİŞEHİR

Faydaları saymakla bitmeyen hünnaba ilgi büyük
Faydaları saymakla bitmeyen hünnaba ilgi büyük
Faydaları saymakla bitmeyen hünnaba ilgi büyük

Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Lirası, Eskişehir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Faydaları saymakla bitmeyen hünnaba ilgi büyük - Son Dakika


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SON DAKİKA: Faydaları saymakla bitmeyen hünnaba ilgi büyük - Son Dakika
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