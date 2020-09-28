Faydaları saymakla bitmeyen longon ve mangostanın fiyatı şaşırtıyor

ANTALYA'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde çoğunluğu Türkiye'de ilk kez olmak üzere birçok tropik meyve yetiştiriliyor. Amerika, Afrika ve Avustralya kıtalarından getirilen tropikal meyve tohumları, buradaki çiftçiler tarafından üretilerek hem Türkiye'ye hem dünyaya pazarlanıyor. Bu meyvelerden longon kilosu 280, mangostan ise 350 liradan satılıyor.

Alanya'da yaklaşık 20 yıl önce çiftçinin gelir seviyesini artırmak amacıyla tropikal meyve üretimi çalışmaları başlatıldı. Deneme ekimlerinin ardından ilk olarak avokado üretimine geçildi, onu papaya ve mango takip etti. Yapılan çalışmalar sonucu tropikal meyve üretimi yapan çiftçi sayısı artarken, günümüzde Alanya'da avokado, papaya ve mango başta olmak üzere çerimoya, karambola (yıldız meyvesi), dragon fruit (ejder meyvesi), custard apple (Hint ayvası), longon (ejder gözü), mangostan, salak pondoh, star fruit, jambu bangkok, jambu bıjı, rambutan rapiah, pepino kavunu, passiflora gibi birçok çeşit tropikal meyve yetiştiriliyor. Bu meyvelerin birçoğunda Alanya ve Gazipaşa'da seri üretime geçirilirken, yetiştirilen ürünler Türkiye ve dünyaya pazarlanıyor. Gazipaşa ve Alanya'da yeni yeni üretiminde artış gösterilen longon ve meyvelerin kraliçesi olduğu söylenen mangostan ise pazardaki fiyatlarıyla hem vatandaşları şaşırtıyor hem de büyük merak uyandırıyor.