Faydaları saymakla bitmiyor, fiyatı el yakıyor - Son Dakika

Faydaları saymakla bitmiyor, fiyatı el yakıyor

26.05.2021 12:17
Faydaları saymakla bitmiyor, fiyatı el yakıyor, System.String[]

Mardin'de yetişen, hem çerezlik hem de ilaç olarak tüketilen, astım, bronşit, soğuk algınlığına iyi geldiği, saçları besleyici özelliğe sahip olduğu bilinen bıttım, kilosu 150 liradan alıcı buluyor.

Mardin'de yetişen, hem çerezlik hem de ilaç olarak tüketilen, astım, bronşit, soğuk algınlığına iyi geldiği, saçları besleyici özelliğe sahip olduğu bilinen bıttım, kilosu 150 liradan alıcı buluyor.

Mardin'e özgü olan ve yabani fıstık adıyla da biline bıttım, 2 yılda bir ürün veriyor. Hem çerezlik hem de ilaç olarak tüketilen bıttımın, astım, bronşit, soğuk algınlığına iyi geldiğini, saçları besleyici özelliğe sahip olduğu biliniyor. Yağından sabun üretilen bıttımın kilosu 150 liradan alıcı buluyor. Bıttımın Mardin'den Türkiye'ye yayıldığını belirten kuruyemiş işletmecisi Şahin Biltekin, "Bıttım Mardin'de yetişen bir ürün olduğu için Mardin'den dışarıya ihraç oluyor. Bıttımı alanlar genellikle tuzsuz halini tercih ediyor. Tuzsuz hali genellikle ilaç için kullanılır. Tuzlu hali ise çerez olarak tüketiliyor. Faydası çoktur" dedi.

"Öksürüğü hemen kesiyor"

Bıttım ağaçları aşılandığında fıstık ağacına dönüştüğünü bildiren Biltekin, "Faydaları ise en başta kolesterolü düşürüyor. Tansiyona iyi geliyor. Taze tüketildiğinde saçları besliyor. Bu faydası yeni keşfedildi. Doktorlarımız diyor astım, bronşit ve soğuk algınlığına iyi geliyor diye. Ben çok güzel hatırlıyorum. Eskiden bayanlar bıttımı alıp evde döverlerdi. Ihlamur gibi kaynatıp öksüren çocuğa içiriyorlardı. O kadar çok faydası var. Öksürüğü hemen kesiyor" diye konuştu.

"Bıttımın 1 kilo dış kabuğundan 100 kilo sabun üretilebiliyor"

Bıttım yağının çok faydalı olduğunu dile getiren Biltekin, "Son birkaç yıldır bıttım yağından sabun üretiliyor. O sabun gerçekten çok faydalı oluyor. Bıttım şu an yeni yeni oluyor. Ama sanırım bu yıl olmayacak, kuraklık nedeniyle. Zaten bıttım ağacı bir yıl tutuyor, bir yıl tutmuyor. Ama bu yıl yok. Varsa bile çok az olacak. Çok az yetişiyor. Her yerde yok. Piyasa fiyatı 150 lira. Bizim kendi ağaçlarımız olduğu için toptan fiyata veriyoruz" şeklinde konuştu. - MARDİN

Faydaları saymakla bitmiyor, fiyatı el yakıyor
Faydaları saymakla bitmiyor, fiyatı el yakıyor
Faydaları saymakla bitmiyor, fiyatı el yakıyor
Faydaları saymakla bitmiyor, fiyatı el yakıyor
Faydaları saymakla bitmiyor, fiyatı el yakıyor
Faydaları saymakla bitmiyor, fiyatı el yakıyor
Faydaları saymakla bitmiyor, fiyatı el yakıyor

Mardin, bıttım, Astım, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Faydaları saymakla bitmiyor, fiyatı el yakıyor - Son Dakika Ekonomi


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