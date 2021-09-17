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Faydaları saymakla bitmiyor: Sofraların yeni gözdesi "Mor un" - Son Dakika

Faydaları saymakla bitmiyor: Sofraların yeni gözdesi "Mor un"

17.09.2021 10:28

Faydaları saymakla bitmiyor: Sofraların yeni gözdesi "Mor un" Yerel Zincirler Buluşuyor Fuarı'nın gözdesi "Mor un" oldu Mor un ile hazırlanmış baklavayı yiyenler tadına doyamadı İçerdiği özel karışım sayesinde vücuda birçok faydası bulunan mor una olan ilgi her geçen gün artıyor.

Faydaları saymakla bitmiyor: Sofraların yeni gözdesi "Mor un"

Yerel Zincirler Buluşuyor Fuarı'nın gözdesi "Mor un" oldu

Mor un ile hazırlanmış baklavayı yiyenler tadına doyamadı

İSTANBUL - İçerdiği özel karışım sayesinde vücuda birçok faydası bulunan mor una olan ilgi her geçen gün artıyor. Mor un ile hazırlanmış ürünlerin tadına bakanlar çok beğendiklerini söylerken, mor unun üreticileri daha sağlıklı olması ve tok tutucu özelliğine dikkat çekiyor.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından düzenlenen Yerel Zincirler Buluşuyor konferans ve fuar organizasyonu Haliç Kongre Merkezinde başladı. Birçok gıda sektörü temsilcisinin katıldığı, bu yıl 12'ncisi düzenlenen organizasyonda en çok ilgi çeken ürün, farklı rengi ve içerdiği besin değerleriyle normalinden ayrılan mor un oldu. Çeşitli meyve ve sebzelerden elde edilen "Mor mix" isimli karışımla unun birleştirilmesiyle oluşturulan mor renkli unun bulunduğu stant, fuarın en çok ziyaret edilen alanlarından oldu. Mor renkli ekmek, simit, kurabiye ve daha birçok ürünün yanı sıra mor baklava ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Mor baklavanın tadına bakanlar gerçeğinden hiçbir farkı olmadığını ve çok beğendiklerini söylerken, mor unun üreticisi ve tek patent sahibi olduklarını belirten Nora Un Yönetim Kurulu Başkanı Gizem Bahur, normalinden daha sağlıklı ve tok tutucu özelliğe sahip olduğunu ifade etti.

"Unu biraz daha faydalı bir hale getirelim dedik"

Mor unun Türkiye'deki tek üreticisi olan Nora Un'un Yönetim Kurulu Başkanı Gizem Bahur, "Dünya artık fonksiyonel gıdaya yöneliyor. Bununla ilgili çok fazla rağbet var. Biz de bir un firmasıyız ve unlarımız gayet kaliteli. Hem un hem de unlu mamullerde kendini kanıtlamış bir firma. Biz de unu biraz daha faydalı bir hale getirelim ve fonksiyonel bir ürün üretelim dedik. Unlarımızı mix'imizle birleştirdik. Mix'imizin de mor unun da patenti bizde ve bizden başka hiçbir firma yapamaz. Umuyoruz ki dünyaya bu ürünü bizim firmamızla tanıtacağız" dedi.

Faydaları saymakla bitmiyor

Mor unun bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarından bahseden Gizem Bahur, "Mor unun içerisindeki mor mix, doğal meyve sebze özlerinin moleküler saflaştırma teknolojisiyle elde ettiğimiz bir karışımdır. Unun şekeri ve posasını atıyoruz, sadece meyve ve sebze özlerinin rengini veren pigmentlerini alıp unumuzla birleştiriyoruz. Tansiyon dengeleyici, kan şekerini düzenleyici etkisi var. Gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Ayrıca bağışıklık sistemini düzenleyici etkisi ve tok tutma özelliği de var. Diyetisyenlerimiz de öneriyor. İçerisindeki mix antioksidan barındırdığı için uzun vadede tüketildiğinde Demans hastalığını ve Alzheimer'ı önleyici etkisi var" diye konuştu.

Gün geçtikçe kullanım alanı genişliyor

Mor unun kullanım alanının sürekli genişlediğini ifade eden Bahur, "Mor baklava önceden sadece birkaç yerde varken şu anda hali hazırda 60-70 üreticimiz mor baklava yapıyor. Fırınlar mor ekmek yapıyor ve insanlar özellikle mor ekmek için o fırınlara gidiyor. Mor simidimiz, balina ekmeğimiz var. Artık yöresel ürünlere de girdik. Hatay'a ait mor kömbemiz var. Bunların yanı sıra mor peynir için AR-GE çalışmalarımız da devam ediyor. Çok güzel ürünler ortaya çıkartıyoruz. Una sağlık katıyoruz" şeklinde konuştu.

Yurt dışına da ihraç ediliyor

Ürettikleri mor unun sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da ilgiyle karşılandığını belirten Bahur, "Bu fuarın ilgi odağı, gözdesi biz olduk. Çünkü insanlar orada, burada, marketlerde görüyor ama burada ürün yelpazesinin çeşitliliğini görünce ayrı bir ilgi gösteriyorlar. Şu anda Almanya ve Amerika'da tedarik eden firmalarla da görüşme sağlıyoruz. Hem mix olarak hem de un olarak gönderimlerini yapmaya başladık" dedi.

Mor rengi çocukların ilgisini çekiyor

Gizem Bahur, unun mor rengi sayesinde çocukların ilgisini çektiğini söyleyerek, "Rengi de çok güzel ve tadında hiçbir değişiklik olmuyor. Baklava ne ise o tadı ama biraz daha yumuşak halini alıyorsunuz. Simit ne ise ekmek ne ise o tadı alıyorsunuz. Renginden dolayı özellikle çocukların çok ilgisini çekiyor. Mesela anne babalar mantı yemeyen çocuklara mor mantı yapıp yediriyor. Süt tüketmeyen çocuklara mor krep yapıp yediriyorlar. Özellikle o yönde çok olumlu tepkiler alıyoruz. Çocuklar hem tadını hem de rengine bayılıyor" ifadelerini kullandı.

"Okulda satılsa hemen alırdım"

Ailesiyle birlikte fuarı ziyarete gelen Deniz Sofuoğlu, "Bence muhteşem bir tadı var. Normal baklavadan da güzel bence. Rengi de mor. Burada her şey mor. Okulda mor simit satılsa muhtemelen alırdım. Güzel gözüküyor. Simidi ağzıma ilk aldığımda biraz taş gibi geldi ama yedikçe çok güzel bir tadı olduğunu anladım" dedi.

Faydaları saymakla bitmiyor: Sofraların yeni gözdesi Mor un
Faydaları saymakla bitmiyor: Sofraların yeni gözdesi Mor un
Faydaları saymakla bitmiyor: Sofraların yeni gözdesi Mor un
Faydaları saymakla bitmiyor: Sofraların yeni gözdesi Mor un

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Türkiye, Haliç, Fuar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Faydaları saymakla bitmiyor: Sofraların yeni gözdesi 'Mor un' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Faydaları saymakla bitmiyor: Sofraların yeni gözdesi "Mor un" - Son Dakika
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