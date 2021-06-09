Faydalı Böcekler Narenciye Bahçelerine Salınıyor - Son Dakika

Faydalı böcekler narenciye bahçelerine salınıyor

İlk salınım Finike'de başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sağlıklı tarım ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla ürettiği faydalı böceklerin salınımına Finike ilçesinde narenciye bahçelerinden başladı. Faydalı böcekler ile pestisit kalıntısının önüne geçilmesi ve ihracatta yaşanan kalıntı sorununa çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Başkan Muhittin Böcek'in "yerelden kalkınma" hedefi doğrultusunda üretimi ve üreticiyi her alanda destekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal ilaçlamaya alternatif olarak biyolojik mücadele için üreticilere faydalı böcek desteğinde bulunuyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, 27 ton patates üzerinde 3 milyon predatör avcı böcek (Cryotolaemus montrouzieri), 6 milyon parazitoit (leptomastix dactylopii) olmak üzere toplam 9 milyon faydalı böcek üretimi yapılıyor. Proje ile 35 bin dekar alanda 875 bin narenciye ağacı ya da 35 bin dekar alanda 1 milyon 750 bin nar ağacında biyolojik mücadele yapılması planlanıyor.

FAYDALI BÖCEKLER GÖREV BAŞINDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda organik ve doğal ürünlerin üretilmesi ve halka sağlıklı bir şekilde ulaşması için üretilen böceklerin narenciye bahçelerine salınımına başladı. Böcek salınımının ilki Finike ilçesinde gerçekleşti. Böcek salınımından önce Finike Belediyesi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçoban, Finike İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin ve üreticiler katıldı. Toplantıda, faydalı böcek üretimi ile neler yapılacağı ve yapılması gerekenler anlatıldı. Toplantını ardından, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel ve Finike Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Çetin, narenciye bahçesine predatör avcı böcek (Cryotolaemus montrouzieri) ile parazitoit (leptomastix dactylopii) salınımı gerçekleştirdi.

BİYOLOJİK TARIM ÖNEMLİ

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, Büyükşehir Belediyesi olarak üreticiyi, tüketiciyi, tarımı ve doğayı koruyan biyolojik mücadeleyi artırmayı hedeflediklerini belirterek, yeni ve teknik metotları tarıma kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Biyolojik mücadelenin dikkate alınması gerektiğine vurgu yapan Özel, faydalı böcekleri portakal ve turunçgil ağaç gövdelerine bıraktıklarını belirterek, ara ara gelip bahçenin durumunu, unlu bitlerin durumunu takip edeceklerini gerekirse takviyede bulunacaklarını söyledi.

DOĞA KORUNUYOR

Unlu bitin özellikle turunçgilde, Trabzon hurmasında ve narda ciddi ürün kayıplarına neden olduğunu belirten Ziraat Mühendisi Hatice Parlak ise, "İşçilik maliyetimiz çok düşüyor. Kalıntı problemi olmuyor. Bitkinin bünyesine giren pestisit yok. İstediğiniz zaman ürünü hasat yapabiliyorsunuz. Sezon boyunca dört kez uygulamanız gereken ilacı uygulamıyorsunuz. Doğada bizim bilmediğimiz birçok faydalı böcek var. Unlu biti zirai ilaçla yok edelim derken doğada birçok faydalı böceği de yok ediyoruz. Faydalı böceklerimizle doğadaki dengeyi de korumuş oluyoruz" diye konuştu.

İYİ BİR BAŞLANGIÇ

Finike Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Çetin de, Büyükşehir Belediyesine biyolojik mücadele çalışmasından dolayı teşekkür ederek, " Verimli bir toplantı yaptık. Böcekleri ağaçlara saldık. Bu yıl olmazsa bile önümüzdeki yıl için iyi bir başlangıç yapmış olduk " dedi.

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