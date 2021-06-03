Faydalı Böcekler ve Biyolojik Mücadele Semineri Düzenlendi - Son Dakika

Faydalı Böcekler ve Biyolojik Mücadele Semineri Düzenlendi Üniversitemiz Koçarlı Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından düzenlenen Faydalı Böcekler ve Biyolojik Mücadele Semineri, 31 Mayıs 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Seminere, Üretimde Kalite Kontrol, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Laboratuvar Teknolojisi, Organik Tarım Programları 1. ve 2. sınıf öğrencileri ve akademik personel katıldı.

Öğr. Gör. Dr. Fulya Kaya Apak tarafından gerçekleştirilen seminerde, böceklerin yaşam alanları, nelerle beslendikleri, gelişim şekilleri, başarı sırları, ürünlerinden yararlandığımız böcek türleri ve sürdürülebilir tarım konu başlıkları üzerinde duruldu. Biyolojik çeşitliliğin korunması, tarım ilacı kullanımını azaltma, tarımda gıda güvenliği için biyolojik mücadelenin önemi konularında da bilgi verilen seminerde, kahoot programı üzerinden yapılan yarışmaya katılan öğrencilerle keyifli anlar yaşandı.

Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz'ın kapanış konuşması ve öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasıyla seminer sona erdi.