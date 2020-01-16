Faydası bol, rengi mor ekmek - Son Dakika

Japonya'da zorunlu olarak tüketilen ve rengiyle dikkat çeken 'mor ekmeğin' Sivas'ta üretimine başlandı.

Japonya'da vatandaşların sağlıklı yaşam için vazgeçilmezlerinden olan mor ekmek, Türkiye'de de ilgi görmeye başladı. Sivas'ta bir fırın mor ekmeğin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için kolları sıvayarak üretime başladı. Mor meyve ve sebzelerin renk pigmentlerinden alınan antosiyanin maddesinden elde edilen mor ekmek, Sivaslılardan yoğun ilgi gördü. Mor ekmek, içerisinde barındırdığı mineraller ile vücutta oluşturduğu onarıcı etki ile öne çıkıyor. Mor ekmeğin hammaddesi olan mormiksin diyabet hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp ve beyin damarları tıkanıklığı, böbrek yetmezliği başta olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı büyük başarılar elde edilmesini sağladığı belirtiliyor.

FAYDASINI GÖRMEYEN YOK

Kalp hastası Mustafa Kuzu, mor ekmek tüketmeye başlamasıyla vücudunda rahatlama hissettiğini belirterek, "Ben tansiyon ve kalp hastasıyım. Bu ekmeği yedikten sonra kendimi iyi hissetmeye başladım. Hafifledim, rahatladım. Bu ekmeği yemeye başladıktan sonra faydasını gördüm ve tavsiye ederim" dedi.

Mor ekmeğin renginin dikkatini çektiği ve denemek istediğini belirten Ahmet Kuş, "Ben bu ekmeği yeni gördüm ve dikkatimi çekti, satın aldım. Faydalı da bir ekmek, herkese tavsiye ediyorum" dedi.

ARKADAŞININ TAVSİYESİ İLE ÜRETİME BAŞLADI

Fırın sahibi Ömer Sarıgöl, mor ekmek üretimine arkadaşının tavsiyesiyle başladığını belirterek, "Mor ekmeği Malatya'da arkadaşlarımız tavsiyesi ile tanıdım. Gidip araştırdık ve burada denemeler yaptık. Bir hafta 10 gündür denemeler yapıyoruz. Kendimiz yedik, hasta arkadaşlarımız vardı onlara yedirdik ve güzel sonuçlar almaya başladık. Yaklaşık bir haftadır da üretimini yapıyoruz. Mor ekmek dediğimiz zaman akıllara sağlık geliyor. Şeker hastası, kalp damar hastası, nefes darlığı çekenler, eklem ağrılarına faydaları var. Bu ekmek mor sebze ve meyvelerden oluşan ve antosiyanin denilen maddeden bu rengi alıyor. Artı bunun içine tam buğday unu katılıyor. Normal un ile karıştırıyoruz ve güzel sonuçlar almaya başladık. Bunu da Sivas halkına sunmaktan mutluluk duyuyoruz "dedi.

TELEFONLA SİPARİŞ ALIYOR

Mor ekmeği tüketen vatandaşlardan güzel tepkiler aldıklarını belirten Sarıgöl, "Sağlıkla ilgili bir katkı sağlarsak vatandaşlarımıza bizi en çok mutlu eden şey bu olur. Şuanda güzel tepkiler alıyoruz. Tekrar tekrar alanlar ve telefon açıp ayırttıranlar var, şuan da insanların tepkisi güzel. Fiyatı da 2.5 lira ile 5 lira arasında. Söz konusu sağlık olduğu zaman fiyatta cazip geliyor "dedi.

(İHA)