Son Dakika Haberleri: Fayton atları Altındağ'da koruma altında
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Fayton atları Altındağ'da koruma altında

45 dakika önce

Altındağ Belediyesi, geçtiğimiz günlerde İzmir'de ulaşımdan çekilen 6 fayton atına sahip çıktı.

Fayton atları Altındağ'da koruma altında, System.String[]

Altındağ Belediyesi, geçtiğimiz günlerde İzmir'de ulaşımdan çekilen 6 fayton atına sahip çıktı. Atlar, Altınköy Açık Hava Müzesi'nin neşe kaynağı oldu.


Fayton atlarının kötü muameleye maruz bırakılması üzerine çeşitli illerde faytonculuk faaliyetlerinin yasaklanması pek çok atı özgürlüğüne kavuşturdu. Faytonların İzmir'de de ulaşımdan çektirilmesinin ardından 6 fayton atı, Altındağ Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Atlar, Altınköy Açık Hava Müzesi'ne getirilerek doğal hayata bırakıldı. Altınköy'ün neşe kaynağı olan atlar, doğal hayata kısa sürede uyum sağladı. Atların bakımları Altındağ Belediyesi veteriner hekimleri ve seyisler tarafından düzenli olarak yapılıyor.


"Hepsi şu anda çok sağlıklı ve mutlu"


Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, faytonculuktan kurtulan atlara kucak açtıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Başkan Balcı, "Haflinger cinsi 2 erkek, 4 dişi toplam 6 at artık korumamız altında. Hepsi Avusturya kökenli, oldukça değerli ve özel atlar. İzmir'de faytonculuk yasaklanınca belediye tarafından koruma altına alınmış. Altınköy Açık Hava Müzesi'nde çok mutlu olacaklarını düşündük ve atları buraya getirdik. Veteriner hekimlerimiz ve buradaki seyislerimiz onlarla yakından ilgilendi. Hepsi şu anda çok sağlıklı ve mutlu. Altınköy'e gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldular. Burada mutlu bir biçimde bizim korumamız altında ömürlerini geçirmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.


Başkan Balcı, atları yakından görmek isteyen herkesi Altınköy Açık Hava Müzesi'ne davet ettiğini sözlerine ekledi. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Altındağ, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:49 Kaynak: İHA
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