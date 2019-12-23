"Fayton atlarının egzersiz ihtiyacı olacak"

İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Adalar'daki fayton atlarının uzun zaman ahırda tutulmasının egzersiz ihtiyacını ortaya çıkaracağını belirterek, egzersiz yapamayan atların bir süre sonra kas ve iskelet sistemlerinde sorunlar yaşanacağını, o nedenle yapılacak testlerin süresi içinde sonuçlandırılması ve atların akıbetinin belli olmasının şart olduğunu bildirdi.

İstanbul Valiliği tarafından Adalar'da uygulamaya konan üç aylık fayton yasağı, başta hayvanseverler olmak üzere toplumun geniş bir kesiminde memnuniyet sağlarken, dikkat edilmesi gereken yeni durumları da gündeme taşıdı.

Kararı hem atlar hem de insanlar açısından olumlu karşılayan İstanbul Veteriner Hekimler Odası, yeni dönemde özen gösterilmesi gereken noktalara dikkati çekerek uyarılarda bulundu.

İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 1500 atın yaşadığı Adalar'da kapalı alanların az olduğunu, altyapısı iyi olmayan bu barınaklarda atların birbirine çok yakın şekilde kalacağını belirtti.

Bu kalabalık ortamda, hasta hayvan varsa hastalığın hızlı bir şekilde diğer hayvanlara da bulaşacağını ifade eden Arslan, o nedenle atların sürekli gözetim altında tutulması, tüm hayvanlardan kan alınarak hastalık açısından test yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bugüne kadar sürekli çalışan, harekete alışık bu hayvanların uzun zaman ahırda tutulmasının egzersiz ihtiyacını ortaya çıkaracağını aktaran Prof. Dr. Arslan, "Egzersiz yapamayan atların bir süre sonra kas ve iskelet sistemlerinde sorunlar yaşanacaktır. O nedenle yapılacak testlerin süresi içinde sonuçlandırılması ve atların akıbetinin belli olması şarttır." ifadelerini kullandı.

Minimum üç ay boyunca çalışmayacak olan fayton atlarının en can alıcı sorunlarından birinin de beslenme konusu olacağını belirten Prof. Dr. Arslan, atların günlük kaba ve konsantre yem tüketiminin canlı ağırlığının yüzde 2,5'i olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Murat Arslan, çalışırken bile beslenmelerine yeterli özen gösterilmeyen bu hayvanların çalışmadıkları süre içerisinde yem ihtiyaçlarının karşılanmasının şüpheli olduğuna dikkat çekti.

At sahiplerinin bu dönemde kazanç elde edemeyeceklerini hatırlatan Arslan, yetkililerin atların günlük yem tüketimini esas alarak gerekirse destek olmalarının, hayvan refahı açısından insani bir yaklaşım olacağını kaydetti.