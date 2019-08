Faytona sürülen atın içler acısı hali

Büyükada'da bir faytona sürülen at daha fazla dayanamayarak yere düştü.

Büyükada'da bir faytona sürülen at daha fazla dayanamayarak yere düştü. Yere düşen atı sahibi ayağa kaldırmaya çalışırken, atın içler acısı hali cep telefonu kamerasına yansıdı



Büyükada'da faytonlara sürülen atlardan biri giderken yere düştü. Yere düşen atı sahibi uzun süre kaldırmaya çalıştı. Ancak at bitkin olduğu için uzun süre ayağa kalkamadı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde at yerde bitkin halde dururken, sahibi onu kaldırmaya çalışıyor. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü!

Aşırı sürat yapan ehliyetsiz sürücü, yaşlı adamı canından ediyordu

Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada

Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı