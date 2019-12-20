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"Faytonlara at koşulması üç ay süreyle durduruldu."
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Faytonlara at koşulması üç ay süreyle durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Faytonlara at koşulması üç ay süreyle durduruldu."
(İHA)
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