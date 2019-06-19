Faytonlardan kurtarılan atlara özel bakım

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından yasaklanan faytonların bağlandığı 40 at, hayvanat bahçesi içinde kendilerine ayrılan kapalı ve açık barınma alanında yaşamlarını sürdürüyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden çıkan kararla kırsal alanda çiftçilik yapan vatandaşlara hibe edilmesi kararı alınan atlar, yeni sahiplerine kavuşuncaya kadar hayvanat bahçesinde yaşayacak. Çiftçiler ise ön başvurularını yaptı. Başvuruların tamamlanmasının ardından atlar yeni sahiplerine kavuşacak.Hayvanat bahçesi yönetimi, günün sıcak saatlerinde atların serinletilmesi talimatını verdi. Çalışanlar hortum yardımıyla atları yıkayarak serinlemelerini sağlıyor. İçme suyunun otomatik sisteme bağlandığı manejde, atlar yürüyüşlerini yapıyor, yemlerini yiyerek dolaşıyor.Atların veterinerlerin gözetiminde olduğunu belirten Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Süleyman Karaca, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Atların geldikleri günden itibaren düzenli muayene edildiğini söyleyen Karaca, "Bir hafta önce geldiler. Biz bu atlar geldiğinde sağlık kontrolünden geçirdik. Barınaklarda yemlik ve suluklarda düzenleme yaptık. Atların susuz kalmaması için otomatik suluklar takıldı. Hasta olanların tedavisi yapılıyor" dedi.Bölgenin atlar için geçici barınma yeri olduğunu hatırlatan Karaca, sözlerine şöyle devam etti:"Burada atların refahını ön planda tutuyoruz. Burası onlar için geçici barınma yeri. Meclis tarafından bir karar alındı. Bu karara göre bu tür atlar kırsaldaki çiftçilere ücretsiz verilecek. Talepleri bekliyoruz. Atlar ihtiyaç sahibi çiftçilerimize verilecek. Daha kaliteli ortamda yaşamaları sağlanacak. Başvurular geliyor. Duyuruları ilçelerde tekrarladık. Yeterli başvuruya ulaştığımızda değerlendirme yapılacak ve atlar çiftçilerimizin yanına gönderilecek."Bir atın günlük maliyetinin en az 20 TL olduğunu hatırlatan Karaca, "Burada 40 at var. Bu da günlük 800 TL giderimiz olduğunu gösteriyor. Bazı atlar geldiklerinde çok zayıftı. Beslenme ve yaşlılığa bağlı değişken sebepler var. Tedavilerini yapıyoruz daha sağlıklı koşullara gelmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

- Antalya