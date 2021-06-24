Faze Clan, Hunter "BabyJ" Schline ile VALORANT kadrosunu tamamlayabilir - Son Dakika

Upcomer'dan George Geddes'in haberine göre Faze Clan bir süredir BabyJ'yi deniyor. Kuzey Amerika'lı organizasyon BabyJ'yi, yakında Envy takımına gitmesi beklenen Jimmy "Marved" Nguyen'in yerine transfer etmesi bekleniyor.

22 yaşındaki oyuncu genellikle Sentinel ajanlarını tercih ediyor. Daha önce Prospects, NSIC ve rice and meatballs takımlarında oynayan oyuncunun genel toplam istatistikleri şu şekilde: