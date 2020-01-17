Fazıl Bozkurt Konak Oteli Osmaneli turizmine büyük değer kattı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede bulunan Fazıl Bozkurt Konak Oteli'nin turizme büyük değer kattığını söyledi.



Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, "Osmaneli Belediyesi turizmde çeşitliliği hedefliyor. Her mevsim turizmde faaliyetin olduğu bir kent olmayı mutlaka çok kısa sürede gerçekleştireceğiz. Osmaneli spor, eğitim, doğa, inanç, gastronomi, yamaç paraşütü, tarih ve kültür vb. alanlarda aranılan bir kent olacak. Osmaneli Belediyesi, Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın destekleri ile tüm siyasi partilerimizle oluşturduğumuz birlik ve beraberlik içinde Osmaneli hedeflerine Allah'ın yardımıyla ulaşacak. Unutmayalım ki birlik ve beraberlik içinde hareket etmemizin karşılığını Allah'ın yardımıyla bolluk ve bereket olarak görüyoruz. 1075 yılından günümüze kesintisiz Türk kenti Osmaneli kendine yakışan olgunluk ve huzur ortamı içinde büyümesini ve yükselişini hedeflerine uygun sürdürecek" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK