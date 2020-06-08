Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük hayatını kaybetti - Son Dakika

Kıbrıslı Türklerin özgürlük mücadelesinin lideri Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük, 94 yaşında hayatını kaybetti.
Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs Rumlarının 1960'ta ortak kurduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 94 yaşındaki Süheyla Küçük, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Lefkoşa'da bulunan Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde 15 gündür tedavi görüyordu.
Kıbrıs Türk halkının ilk "first lady"si olan Süheyla Küçük, uzun süre Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği'nin de başkanlığını yapmıştı. - LEFKOŞA