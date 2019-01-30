Son Dakika Haberleri: Fazıl Say Aslında Kim?

Fazıl Say Aslında Kim?

1 saat önce

Fazıl Say bir tarafın simge ismi, diğer tarafın lanetli düşmanı iken herkesi ters köşeye yatıran bir gelişme yaşanır.Cumhurbaşkanı eşi ile birlikte Fazıl Sayınkonserine gider.Övgü dolu bir konuşma yapar. Fazıl Say daCumhurbaşkanına büyük saygı gösterir.El ele konuşurlar.

Fazıl Say bir tarafın simge ismi, diğer tarafın lanetli düşmanı iken herkesi ters köşeye yatıran bir gelişme yaşanır.

Cumhurbaşkanı eşi ile birlikte Fazıl Sayın

konserine gider.

Övgü dolu bir konuşma yapar. Fazıl Say da

Cumhurbaşkanına büyük saygı gösterir.

El ele konuşurlar.

Erdoğan Fazıl Say'a ince bir hediye verir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:31 Kaynak: Youtube

Cumhurbaşkanı, Fazıl Say, Genel
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