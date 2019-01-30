Fazıl Say Aslında Kim?
1 saat önce
Fazıl Say bir tarafın simge ismi, diğer tarafın lanetli düşmanı iken herkesi ters köşeye yatıran bir gelişme yaşanır.Cumhurbaşkanı eşi ile birlikte Fazıl Sayınkonserine gider.Övgü dolu bir konuşma yapar. Fazıl Say daCumhurbaşkanına büyük saygı gösterir.El ele konuşurlar.
Fazıl Say
bir tarafın simge ismi, diğer tarafın lanetli düşmanı iken herkesi ters köşeye yatıran bir gelişme yaşanır. Cumhurbaşkanı
eşi ile birlikte Fazıl Sayın
konserine gider.
Övgü dolu bir konuşma yapar. Fazıl Say da
Cumhurbaşkanına büyük saygı gösterir.
El ele konuşurlar.
Erdoğan Fazıl Say'a ince bir hediye verir.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:31 Kaynak: Youtube
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