Fazıl Say: Bana izin verirlerse takımımıza İstiklal Marşı'nı daha güzel söyleteceğim
28.03.2021 17:15
Fenerbahçeliliğiyle bilinen dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, maçlar sırasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Bu kez A Milli Takım'ın Norveç zaferinden sonra bir paylaşım yapan Say, "Bana izin verirlerse takımımıza İstiklal Marşı'nı daha güzel söyleteceğim" dedi.
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve maçlarla ilgili yorumlarını buradan paylaşan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Türkiye'nin Norveç'i bozguna uğrattığı karşılaşmadan sonra da paylaşımlarda bulundu.
"ÇOK GÜÇLÜ ÜLKELER BEYLER"
Sosyal medya hesabı üzerinden milli takımın zaferini paylaşan ünlü piyanist Fazıl Say, "Bu 3-4 attığımız takımlar çok güçlü ülkeler beyler, bu milli takım şahane. Dünya kupasında büyük işler yapacağız. Bravo. Şenol hocamıza güvenimiz sonsuz. Teşekkürler milli takımım.
"O GÜNLER GERİ GELİYOR"
2002 Dünya Kupası'nda gösterdiğimiz performansa vurgu yapan Say, "2002 Türkiye Senegal maçı dünya kupası çeyrek final. OSAKA. Ordaydım. Maçtan sonra marşlar şarkılar çalmıştım. Milli futbolcular ve Şenol hocamıza. O günler geri geliyor. Bana izin verirlerse takımımıza İstiklal Marşı'nı daha güzel söyleteceğim" ifadelerini kullandı.
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