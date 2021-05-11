Fazıl Say'dan Fenerbahçe'ye tepki: Ciğerimiz ağladı, ruhumuz karardı

Süper Ligin 41inci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u Ülker Stadyumunda konuk etti. Evinde 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 79 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yaranın bu sefer çok derin olduğunu ifade etti. Fazıl Say şu ifadeleri kullandı: Ciğerimiz ağladı, ruhumuz karardı, som altından gelen fırsatın böyle hoyratça tepilmesine, bu ruhsuz ve hiçliğe, bu takım biz değiliz. Fenerbahçe 3'üncülüğü. Yara çok derin bu sefer ve Beşiktaş'ın yenildiği gün. Bu Emre Belözoğlu ile 4 yıl daha İstersen 14 olsun.