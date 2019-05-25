Son Dakika Haberleri: Fazıl Say, Bursa'da sahne aldı

Fazıl Say, Bursa'da sahne aldı

6 saat önce

DÜNYACA ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Bursa'da sahne alarak dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Fazıl Say, Bursa'da sahne aldı, System.String[]
DÜNYACA ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Bursa'da sahne alarak dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Bursa'da dinleyicilerinin karşısına çıktı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde özel bir eğitim kurumunun düzenlediği gecede yaklaşık 1 saat sahnede kalan ünlü piyanist, konserine 'İzmir Suiti' ile başladı. Eserlerini dinleyicilerin beğenisine sunan Fazıl Say, her bir bestesinin ardından Bursalılardan yoğun alkış aldı. Bursa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Fazıl Say, çaldığı eserler hakkındaki bilgileri de tek tek dinleyicileriyle paylaştı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:53 Kaynak: DHA
Fazıl Say, Bursa, Kültür Sanat
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