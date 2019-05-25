Fazıl Say, Bursa'da sahne aldı
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DÜNYACA ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Bursa'da sahne alarak dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:53 Kaynak: DHA
DÜNYACA ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say
, Bursa
'da sahne alarak dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Bursa'da dinleyicilerinin karşısına çıktı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde özel bir eğitim kurumunun düzenlediği gecede yaklaşık 1 saat sahnede kalan ünlü piyanist, konserine 'İzmir
Suiti' ile başladı. Eserlerini dinleyicilerin beğenisine sunan Fazıl Say, her bir bestesinin ardından Bursalılardan yoğun alkış aldı. Bursa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Fazıl Say, çaldığı eserler hakkındaki bilgileri de tek tek dinleyicileriyle paylaştı.
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