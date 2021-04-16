Fazıl Say çocukla çocuk oldu

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say , eşi Ece Dağıstan'ın yeğeni Sinan Dağıstan'la verdiği poz dikkat çekti. Piyanistin, yılbaşı şapkası ve uzayan parti düdükle verdiği pozu Ece Dağıstan, Instagram sayfasından yayınladı. Eşi ve yeğeninin olduğu kareye Dağıstan, "Eniştelik de bunu gerektirir" diye yazdı.

Dağıstan, yeğeni Sinan'la karelerini de paylaşarak, "Bu gün 24 saatliğine Sinom kral oldu beni de kraliçesi yaptı. Çünkü bugün bizim 15 Nisan'lılar günümüzdü... Bir hala hayatta ne dilerse işte, her dileği bugün kabul oldu" notunu düştü.