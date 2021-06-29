Fazıl Say'dan Fenerbahçe'ye yeni hoca önerisi: Getir Alex'i, daha ne diyelim?

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp dün yaptığı açıklamada, birkaç gün içinde yeni hocanın duyurulacağını belirtti. İyi bir Fenerbahçeli olan ünlü piyanist Fazıl Say da sosyal medyadan kendi teknik direktör adayını açıkladı.

"YAHU KİM OLACAK DİYE HERKES SÜRÜYOR"

Fazıl Say yaptığı paylaşımda, "Yahu kim olacak diye herkes soruyor. Getir Alex'i. Daha ne diyelim?" ifadelerini kullandı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım binlerce beğeni aldı.