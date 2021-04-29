Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum - Son Dakika

Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum

29.04.2021 23:22
Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum, System.String[]

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, "Ben Ali Koç'u desteklemeye devam edeceğim. Yakışıyor da, inanıyor da. En çok onun kahrolduğunu, çaresizlik içinde çözümler aradığını hissediyorum" dedi.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, "Ben Ali Koç'u desteklemeye devam edeceğim. Yakışıyor da, inanıyor da. En çok onun kahrolduğunu, çaresizlik içinde çözümler aradığını hissediyorum" dedi.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Fenerbahçe futbol ve basketbol takımı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 38'inci haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Dün ise sarı-lacivertli basketbol takımı Euroleague Play-Off üçüncü mücadelesinde CSKA Moskova'ya 85-68 yenilerek veda etti. 2 branşta da alınan başarısız sonuçların ardından dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, tam kapanmanın sarı-lacivertli taraftarlara kabus olduğunu dile getirdi.

Ligde 1'inciliğin mucize, 2'nciliğin ise şansa kaldığını ifade eden Fazıl Say, "Baskette ve futbolda 'tam kapanma' kabusu oldu bize. İyi olurdu zevkli ve umut dolu müsabakalar seyretseydik. İkisinde de 'kalibre ve vizyon eksikliği' ve 'kendi kendine yenilmece.' 'Sıkıntı yönetimdedir' demek basitlik olur" şeklinde konuştu."BİZ HER ŞEYİ EN KONSANTRE, EN İNATÇI ŞEKİLDE YAPSAYDIK, BELKİ BİR ŞANSIMIZ OLURDU" Basketbol ile ilgili düşüncesini belirten Fazıl Say, "Biz her şeyi en konsantre, en inatçı şekilde yapsaydık, belki bir şansımız olurdu. Belki zevkli bir Play-Off olurdu. Ama öyle bir ruh oluşmamıştı. Kendi hatalarına yenilirsen senden zaten üstün bir takıma yenilmen kaçınılmaz olur" diye konuştu."ALİ KOÇ'U DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİM" Fazıl Say, futbol takımı hakkında ise şunları kaydetti:

"Konu Alanya maçı değil. Başından beri bu işi iyi bulmadık. Fenerbahçe öncelikle Atatürkçü bir kulüptür. Fenerbahçe Atatürkçüdür nokta! Herhangi bir soru işareti bile olmamalı bu konuda. Herhangi bir kişinin geçmişi filan soru işareti olmamalı. Ali Koç'un özünde; ilk ve tek hatasıydı bu konu.. Ben Ali Koç'u desteklemeye devam edeceğim. Yakışıyor da, inanıyor da. En çok onun kahrolduğunu, çaresizlik içinde çözümler aradığını hissediyorum. Artık ne diyeyim? Önümüzdeki yıllar bizim yıllarımız olsun."


- İstanbul
Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Beşiktaş, kalan 4 maçtan 7 puan alabilirse Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek Beşiktaş, kalan 4 maçtan 7 puan alabilirse Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı Fenerbahçe-Alanya karşılaşması golsüz eşitlikle sona erdi, Kanarya şampiyonluk yarışında iddiasını zora soktu Fenerbahçe-Alanya karşılaşması golsüz eşitlikle sona erdi, Kanarya şampiyonluk yarışında iddiasını zora soktu 17 günlük tam kapanma başladı! Ceza yememek için bu kurallara dikkat 17 günlük tam kapanma başladı! Ceza yememek için bu kurallara dikkat Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim
Erol Bulut'la rakip olduğunda, Erol Bulut'la rakip olduğunda, "Fenerbahçe böyle oynamaz" diyen Çağdaş Atan, Emre Belözoğlu'nun hocalığına övgüler dizdi         
23:05
Koronavirüsün Hindistan mutasyonu Fransa'ya da sıçradı Koronavirüsün Hindistan mutasyonu Fransa'ya da sıçradı         
22:53
Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım?         
22:17
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi         
21:13
İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak         
19:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Koronavirüs nedeniyle tedavi gören kadın öldü, oğlu doktora saldırdı Koronavirüs nedeniyle tedavi gören kadın öldü, oğlu doktora saldırdı         
18:53
Kırgızistan-Tacikistan sınırında taş atma kavgası çatışmaya dönüştü: 3 ölü, 81 yaralı Kırgızistan-Tacikistan sınırında taş atma kavgası çatışmaya dönüştü: 3 ölü, 81 yaralı         
17:07
Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı         
16:31
PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi         
16:03
Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var         
16:02
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı         
15:32
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 23:26:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement