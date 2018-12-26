Son Dakika Haberleri: Fazıl Say'ın 'İzmir Süiti' İkü Sahnesinde

Fazıl Say'ın 'İzmir Süiti' İkü Sahnesinde

1 saat önce

İSTANBUL Kültür Üniversitesi, 2019'un ilk konserinde dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ı konuk ediyor.

Fazıl Say'ın 'İzmir Süiti' İkü Sahnesinde, System.String[]
İSTANBUL Kültür Üniversitesi, 2019'un ilk konserinde dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ı konuk ediyor.

Say, 8 Ocak Salı akşamı, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde vereceği konserde, 2018 yılında bestelediği eseri 'İzmir Süiti Opus 79'u izleyicilerle buluşturacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 150'inci Kuruluş Yılı sebebiyle sanatçıya sipariş ettiği eser, ilk kez 30 Ekim 2018'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde izleyici ile buluşmuştu. Fazıl Say'ın piyano için bestelediği İzmir Süiti Opus 79, Körfez Dalgaları, Brahms İzmir'de, Kordon'da Sessiz Sabah, Chopin İzmir'de, Urla Şiiri, Rahmaninov İzmir'de ve Final Caz- Zeybek bölümlerinden oluşuyor. Sanatçı ayrıca konserde, Beethoven sonatlarından ve kendi eserlerinden örnekler de yorumlayacak.

Biletleri aylar öncesinden tükenen konser, 8 Ocak Salı akşamı saat 19.00'da İKÜ Ataköy Yerleşkesinde bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:43 Kaynak: DHA

İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, İzmir, Fazıl Say, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çılgın Vatandaş, Nimet Abla'dan 30 Bin Adet Milli Piyango Bileti Aldı Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı

Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden, Kurallara Uymayınca Kiliseden Kovuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 14:53:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fazıl Say'ın 'İzmir Süiti' İkü Sahnesinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]