Son Dakika Haberleri: Fazıl Say İzmir'de Konser Verecek

Fazıl Say İzmir'de Konser Verecek

29 dakika önce

İzmir'de 2008 yılında hizmete açılan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 10. yaşını Fazıl Say konseri ile kutlayacak.

Fazıl Say İzmir'de Konser Verecek, System.String[]
İzmir'de 2008 yılında hizmete açılan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 10. yaşını Fazıl Say konseri ile kutlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, piyanist ve besteci Fazıl Say, sanat merkezinin açılışının 10'uncu yılında perşembe akşamı konser verecek.

Say, sahnede, "Körfez Dalgaları", "Brahms İzmir'de", "Kordon'da Sessiz Sabah", "Chopin İzmir'de", "Urla Şiiri", "Rachmaninov İzmir'de" ve "Zeybek" başlıklı 7 bölümden oluşan "İzmir Süiti" adlı eserini İzmirli sanatseverler için seslendirecek.

Yıl boyuncu birçok sanatçıyı ağırlayan AASSM, iki konser sezonunda yüzde 95 doluluğa ulaşarak dünyaca ünlü Carnegie Hall ve Vienna Musikverein gibi salonlarındaki doluluk oranlarını yakaladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 22 Grammy ödüllü sanatçı Chick Corea, Grammy ödüllü ABD'li caz müzisyeni Marcus Miller, elektronik müzikle caz ve senfoniyi birleştiren Tunuslu Dhafer Youssef, 5 Grammy ödüllü Victor Wooten, "en hızlı piyanist" olarak Guinness Rekoru'nu elinde bulunduran virtüöz piyanist Peter Bence, Lübnanlı keman ustası Ara Malikian, çağdaş müziğin önemli temsilcilerinden Anna Maria Jopek, İtalyanların dünyaca ünlü sesi Toto Cutugno, Fransızların kadife sesli sanatçısı Dany Brilant, Türkiye'nin en önemli seslerinden Sertab Erener ve Fazıl Say ile Rustavi gibi gruplara da ev sahipliği yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:06 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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