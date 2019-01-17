Son Dakika Haberleri: Fazıl Say, Konya'da Hayranlarıyla Buluştu

Fazıl Say, Konya'da Hayranlarıyla Buluştu

45 dakika önce

– DÜNYACA ünlü piyanist Fazıl Say, 13 yıl sonra Konya'da hayranlarıyla buluştu.

Fazıl Say, Konya'da Hayranlarıyla Buluştu, System.String[]
– DÜNYACA ünlü piyanist Fazıl Say, 13 yıl sonra Konya'da hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçı, 2 bin kişinin doldurduğu salonda yeni besteleri 'Truva Sonatı' ve İzmir Süiti'ni de seslendirdi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahne alan dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Konya'da hayranlarıyla buluştu. Aylar önce biletleri tükenen konseri 2 bin kişi izledi. 13 Yıl sonra Konya'da yeniden sahne alan Fazıl Say, yeni eserleri  'Truva Sonatı' ve 'İzmir Süiti'nin yanı sıra, ünlü bestecilerin eserlerini de yorumladı. Hayranlarına teşekkür eden piyanist Fazıl Say, "Konserin biletleri aylar öncesinden bitti. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Umarım her yıl birkaç kere konsere gelirim" diyerek Konyalı hayranlarına müjde verdi. Fazıl Say'ın yarın akşam da ATO Congresium'da gerçekleşecek konserine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması bekleniyor.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:08 Kaynak: DHA

İzmir, Truva, Konya, Fazıl Say, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Antalya ve İzmir'i Birbirine Bağlayacak Projeyi Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Gidecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'den Tekrar Aday Olmak İçin CHP'ye Başvurdu Yönetmen Derviş Zaim'in Annesi Vefat Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 22:53:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fazıl Say, Konya'da Hayranlarıyla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]