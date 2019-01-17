Fazıl Say, Konya'da Hayranlarıyla Buluştu
45 dakika önce
– DÜNYACA ünlü piyanist Fazıl Say, 13 yıl sonra Konya'da hayranlarıyla buluştu.
– DÜNYACA ünlü piyanist Fazıl Say
, 13 yıl sonra Konya
'da hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçı, 2 bin kişinin doldurduğu salonda yeni besteleri 'Truva
Sonatı' ve İzmir
Süiti'ni de seslendirdi. Selçuklu
Kongre Merkezi'nde sahne alan dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Konya'da hayranlarıyla buluştu. Aylar önce biletleri tükenen konseri 2 bin kişi izledi. 13 Yıl sonra Konya'da yeniden sahne alan Fazıl Say, yeni eserleri 'Truva Sonatı' ve 'İzmir Süiti'nin yanı sıra, ünlü bestecilerin eserlerini de yorumladı. Hayranlarına teşekkür eden piyanist Fazıl Say, "Konserin biletleri aylar öncesinden bitti. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Umarım her yıl birkaç kere konsere gelirim" diyerek Konyalı hayranlarına müjde verdi. Fazıl Say'ın yarın akşam da ATO Congresium'da gerçekleşecek konserine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılması bekleniyor.
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:08 Kaynak: DHA
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