Fazıl Say 'Su ve Vicdan Nöbeti' için Çanakkale'de konser verdi
34 dakika önce
Piyanist ve besteci Fazıl Say, Çanakkale'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmalarına tepki için sürdürülen "Su ve Vicdan Nöbeti" kapsamında konser verdi.
Piyanist
ve besteci Fazıl Say
, Çanakkale
'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmalarına tepki için sürdürülen "Su ve Vicdan Nöbeti" kapsamında konser verdi. Konseri çok sayıda kişi izledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:09
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