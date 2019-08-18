Son Dakika Haberleri: Fazıl Say 'Su ve Vicdan Nöbeti' için Çanakkale'de konser verdi
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Fazıl Say 'Su ve Vicdan Nöbeti' için Çanakkale'de konser verdi

34 dakika önce

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Çanakkale'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmalarına tepki için sürdürülen "Su ve Vicdan Nöbeti" kapsamında konser verdi.

Fazıl Say 'Su ve Vicdan Nöbeti' için Çanakkale'de konser verdi, System.String[]
Piyanist ve besteci Fazıl Say, Çanakkale'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmalarına tepki için sürdürülen "Su ve Vicdan Nöbeti" kapsamında konser verdi. Konseri çok sayıda kişi izledi.
Fazıl Say, Çanakkale, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:09 
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