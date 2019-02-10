Fazıl Say Trabzon'da Konser Verdi
1 saat önce
Piyanist ve besteci Fazıl Say, Trabzon'da konser verdi.
Piyanist
ve besteci Fazıl Say
, Trabzon
'da konser verdi.
Say, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi
'ndeki konserde kendisine ait "Truva
Sonatı"nın yanı sıra Frederic Chopin'in "3 Noktürn" ve Ludwig Van Beethoven
'ın "Mi Minör" isimli eserlerini seslendirdi.
Konserde "Truva Sonatı" üzerine düşüncelerini paylaşan Fazıl Say, 10 bölümden oluşan eserinde yer alan her sonatın farklı bir karakteri temsil ettiğini söyledi.
Çok sayıda klasik müzikseverin izlediği konser, yaklaşık 80 dakika sürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:13 Kaynak: AA
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