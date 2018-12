Fazıl Say "Truva Sonatı"Nın İstanbul Prömiyerini Yaptı

Ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say , " Truva Sonatı" adlı eserinin İstanbul prömiyerinde hayranlarıyla buluştu. Volkswagen Arena'daki konserde, Yekta Kopan 'ın eserlere ilişkin yönelttiği soruları yanıtlayan Say, eseri Çanakkale Belediyesi'nin Truva Yılı kapsamında sipariş ettiğini dile getirdi.Sanatçı, eserin dünyada ilk kez Ağustos'ta Çanakkale'de gerçekleştirilen festivalde yorumlandığını dile getirerek, "Çok sevinmiştim, 10 bölümlük, 40-42 dakikalık Truva Sonatı'nı, kendi ülkemin, Anadolunun toprağının destanını yapmış olmaktan. Bunu yapmak, bir Anadolulu olarak benim için gurur ve onur kaynağıdır." dedi.Eserin birbirine bağlı 10 bölümden oluştuğunu vurgulayan Say, yorumlamanın da oldukça zor olduğunun altını çizerek, bir dramı konu alan destandaki önemli şahısların her birini bir melodi, ritm ya da belirli notalarla sembolize ettiğine dikkati çekti.Konserde İzmir Süiti'ni de yorumlayan sanatçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi 'nin 150'nci kuruluş yıl dönümü için sipariş edilen eserde çok sevdiği İzmir'i piyano eserine yansıtmak istediğini söyledi.Fazıl Say, 30 Ekim'de İzmir'de ilk kez yorumladığı eserin "Brahms İzmir'de", "Chopin İzmir'de" ve "Rahmaninov İzmir'de" adlı bölümlerine de işaret ederek, "İzmir Marşı olarak bilinen 'İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar' adlı eseri, eğer Chopin, Brahms ve Rahmaninov dinleseydi nasıl bestelerdi? Bu bestecilerin kendine has ve karakteristik özellikler var müziklerinde. Onlar düşünerek, acaba İzmir'in Dağlarında nasıl olurdu gibi bir hayalperestlik de var bu eserde." ifadelerini kullandı.Suare ve matine olmak üzere 10 bin kişinin konseri izlediğine sözlerine ekleyen sanatçı, "Bu benim için gerçekten bir onurdur. Böyle bir ilgi, talep. Ama bu Türkiye için de güzel bir tablo diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim." diye konuştu.Sanatçı konserde Troya Sonatı'nın "Ozan Anlatıyor, Homeros ", " Ege Rüzgarları", "Troya Kahramanları", "Sparta", "Helen, Aşk", "Troya", "Aşil", "Savaş", "Truva Atı" ve "Sonsöz" başlıklı bölümleriyle İzmir Süiti'nin "Brahms İzmir'de", "Chopin İzmir'de", "Rahmaninov İzmir'de", " Körfez Dalgaları", "Kordonda Sessiz Sabah ", " Urla Şiiri" ve "Final Caz Zeybek" bölümlerini yorumladı.Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ve konserin sonunda uzun süre alkışlanan Say, ayrıca "Summertime" ile "Paganini Caz" adlı eserleri de seslendirdi.