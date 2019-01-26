Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano'da Evlendi
1 saat önce
Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano'da evlendiİSTANBUL (DHA) - DÜNYACA ünlü piyanist Fazıl Say, üç yıldır birlikte olduğu İzmirli sevgilisi piyanist Ece Dağıstan ile İtalya'nın Milano kentinde evlendi.
Fazıl Say
ve Ece Dağıstan
, Milano
'da evlendi
İSTANBUL (DHA
) - DÜNYACA ünlü piyanist Fazıl Say, üç yıldır birlikte olduğu İzmirli sevgilisi piyanist Ece Dağıstan ile İtalya
'nın Milano kentinde evlendi. Ankara
'da verdiği konserde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı ağırlayan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, bugün sevgilisi Ece Dağıstan ile Milano'da nikah masasına oturdu. Türkiye Cumhuriyeti
Milano Başkonsolusu Özgür Uludüz'ün kıydığı nikahın şahitliğini yakın dostları Kadir Dursun ve Haldun Demirhisar yaparken, Ece Dağıstan'ın nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Esra Erlevent ve Hande Yılmaz yaptı. Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikaha çiftin yakın dostları katıldı. Çift, düğünlerini bu yaz Türkiye'de yapmayı planlıyor.
Fazıl Say İtalya turnesi kapsamında 27 Ocak'ta dünyanın en önemli konser salonlarından biri olan Milano Teatro alla Scala'da konser verecek. Say'ın İtalya turnesi Bologna
, Floransa
ve Torino
konserleriyle devam edecek.
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DHA-Genel - Türkiye- İstanbul
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(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:31 Kaynak: DHA
Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano'da Evlendi
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