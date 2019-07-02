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Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası İzmir'de sahne aldı

40 dakika önce

FAZIL Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) düzenlediği 33'üncü Uluslararası İzmir Festivali'nin kapanış konserinde sahne aldı.

Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası İzmir'de sahne aldı, System.String[]
FAZIL Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) düzenlediği 33'üncü Uluslararası İzmir Festivali'nin kapanış konserinde sahne aldı. 
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, 33'üncü Uluslararası İzmir Festivali'nin kapanışını Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası ile yaptı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere müzikseverler akın etti. Şanghay Filarmoni Orkestrası, konsere daimi şefleri Liang Zhang yönetiminde, Çinli besteci Ye Xiaogang'ın 'The Fading Ginkgo Biloba' eseri ile başladı. İki bölümden oluşan konserde ünlü piyanist Fazıl Say, konserin ilk yarısında Beethoven'ın 3'üncü Piyano Konçertosu'nu yorumladı.
Öte yandan, konserin ikinci yarısında Şanghay Filarmoni Orkestrası Antonin Dvorak'ın 6'ncı Senfoni'sini seslendirdi. Yoğun ilgi gören konsere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve çok sayıda sanatsever katıldı. 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:01 Kaynak: DHA
Fazıl Say, İzmir, Güncel
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