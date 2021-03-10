Fazilet durağı yalanına sahte evrak soruşturması - Son Dakika

Fazilet durağı yalanına sahte evrak soruşturması

10.03.2021 12:38
Fazilet durağı yalanına sahte evrak soruşturması, System.String[]

İBB'nin Fazilet durağı yalanını sahte evrak düzenleyerek kapatmak istemesi İçişleri Bakanlığı'nın soruşturmasıyla ortaya çıktı.

İBB'nin Fazilet durağı yalanını sahte evrak düzenleyerek kapatmak istemesi İçişleri Bakanlığı'nın soruşturmasıyla ortaya çıktı. Bakanlık, İmamoğlu ve görevliler hakkında soruşturma izni verdi.

Fazilet durağından hiç yolcu binmemesine rağmen 47 yolcunun bindiği iddiasında bulunan İBB'nin yalanının ortaya çıkmasını engellemek için sahte evrak düzenlemesi, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izniyle ispatlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Fazilet durağı soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sahte evrak sunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun ve İBB Hukuk Müşaviri Özge Vural Öztürk hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

MURAT ONGUN'A 2. SORUŞTURMA

Süleyman Soylu; pandemi döneminde otobüslerde yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaşan Beylikdüzü Belediyesi eski AK Parti Grup Başkanvekili avukat Mücahit Birinci'ye "troll" diye hakaret eden Ongun'a da ikinci soruşturma izni verilmesine karar verdi.

PANDEMİ DÖNEMİNİN EN BÜYÜK YALANI

Mehmet Önder Duman adlı vatandaş; 29 Mart 2020'de yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı Twitter'da paylaştı. Mücahit Birinci de fotoğrafı paylaştı.

İmamoğlu, Ongun ve İBB'nin kurumsal internet sitesi, otobüste yaşanan yoğunluğun Fazilet durağından 47 kişi bindiği gerekçesiyle yaşandığını iddia etti.

İmamoğlu, "Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Derler ya kanım dondu. Eğer siyaset buysa, lanet olsun siyasete.. Kanım dondu" iddiasında bulundu. İBB, fotoğrafları paylaşan Önder Duman ve Mücahit Birinci hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İBB'nin suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmada 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun iddiasının gerçeği yansıtmadığını, Fazilet durağından da otobüse hiç yolcu alınmadığını tespit etti.

SAHTE EVRAKLA "71 KİŞİ BİNDİ" YALANI

İBB Hukuk Müşavirliği de başsavcılığa Fazilet durağından bir seferde 71 kişinin bindiğini gösteren sahte evrak düzenledi. Soylu; pandemi döneminin en büyük yalanına imza atan ve sahte evrak düzenleyerek başsavcılığı yanıltmaya çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun ve İBB Hukuk Müşaviri Özge Vural Öztürk'e soruşturma izni verilmesine karar verdi.

Süleyman Soylu; otobüslerde yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaşan Beylikdüzü Belediyesi eski AK Parti Grup Başkanvekili avukat Mücahit Birinci'ye "troll" diye hakaret eden Ongun'a da ikinci soruşturma izni verilmesine karar verdi.

(İHA)

Fazilet durağı yalanına sahte evrak soruşturması
Fazilet durağı yalanına sahte evrak soruşturması
Fazilet durağı yalanına sahte evrak soruşturması
Fazilet durağı yalanına sahte evrak soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fazilet durağı yalanına sahte evrak soruşturması - Son Dakika


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