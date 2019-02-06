Fazla Bilginin Zararları Serimizde İlk Konu: Celal Şengör
34 dakika önce
Türk jeolog Celal Şengör, aşırı çıkışlarıyla sık sık gündeme oturan isimlerden. Bunlardan bazıları onun fazla bilgisini yansıtsa da organ bağışı hakkında yaptığı açıklamalar biraz talihsizlik içeriyor.
Türk jeolog Celal Şengör
, aşırı çıkışlarıyla sık sık gündeme oturan isimlerden. Bunlardan bazıları onun fazla bilgisini yansıtsa da organ bağışı hakkında yaptığı açıklamalar biraz talihsizlik içeriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:45
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