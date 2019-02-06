Son Dakika Haberleri: Fazla Bilginin Zararları Serimizde İlk Konu: Celal Şengör

Fazla Bilginin Zararları Serimizde İlk Konu: Celal Şengör

34 dakika önce

Türk jeolog Celal Şengör, aşırı çıkışlarıyla sık sık gündeme oturan isimlerden. Bunlardan bazıları onun fazla bilgisini yansıtsa da organ bağışı hakkında yaptığı açıklamalar biraz talihsizlik içeriyor.

Fazla Bilginin Zararları Serimizde İlk Konu: Celal Şengör, System.String[]
Türk jeolog Celal Şengör, aşırı çıkışlarıyla sık sık gündeme oturan isimlerden. Bunlardan bazıları onun fazla bilgisini yansıtsa da organ bağışı hakkında yaptığı açıklamalar biraz talihsizlik içeriyor.

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Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:45 

Celal Şengör, Kültür Sanat
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