"Fazla dezenfektan kullanımı sağlık sorunlarına yol açabilir"

Dezenfektan ürünleri kullanımında bu uyarılara dikkat

9. Bölge Eskişehir ve Bilecik Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Metin Kamış;

"Sürekli ellerde kullanılırsa, egzama gibi başka rahatsızlıklara yol açabilir"

ESKİŞEHİR - Korona virüsün yayılması sebebiyle adeta yok satan dezenfektan ürünleri, ellerde hastalığa yol açabiliyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de sayısının her geçen gün arttığı korona virüs vakaları sebebiyle, maske ve dezenfektan ürünleri rekor satışlara ulaştı. Eczanelerde ve depolarda kalmayan dezenfektan ürünleri, vatandaşların kendini korumak için çare bulduğu en önemli yöntemlerden biri olarak ortaya çıkıyor. Fakat dezenfektan ürünlerin fazla kullanımda ise bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Aşırı kullanımda ellerde egzama, kuruluk gibi bazı sağlık sorunları yaşanırken, virüsten en önemli korunma yönteminin elleri sabun ile düzgün bir şekilde yıkamak olduğu uzmanlar tarafından söyleniyor.

"Eczacıların bu ürünleri pahalıya satıyor imajı olamaz"

9. Bölge Eskişehir ve Bilecik Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Metin Kamış, dezenfektan ürünlerin depolarda bile kalmadığını ve bu aracı firmaların fiyatları yükselttiğini ifade ederek, "Son bir, bir buçuk ay içerisinde bu ürünler aşarı talep üzerine eczanelerde bulunmuyor maalesef. Çünkü bu ürünleri genelde kullanan kesim sağlık personelleri ya da kronik rahatsızlığı olan hastalar kullanıyordu. Şu anda tüm vatandaşların talebi olduğu için eczanelerdeki ürünler piyasada yok durumuna düştü. Depolarda da yok ilaçlar. Oradan da temin edemiyoruz. Temin eden eczanelerdeki fiyatların da yüksek olmasının sebebi, temin edici aracıların yüksek fiyatla eczanelere göndermiş olmaları. Bu konuda eczanelerin veya eczacıların bu ürünleri pahalıya satıyor imajı olamaz" dedi.

"Sürekli ellerde kullanılırsa, egzama gibi başka rahatsızlıklara yol açabilir"

Bununla ilgili bugün geldi yazı. Türkiye Eczacılar Birliği de sayfasında yayımlayacaktır. Eczanelerin işin eğitimini almış eczacıların el dezenfektanı yapması ile ilgili bir formül gönderdiler. İşin bir de şu ksımı var. Şu anda da dezenfektan yapacağımızı alkolü bulamıyoruz. Yani alkolü bulsak cam şişeleri ya da alkole dayanıklı şişeleri bulamıyoruz. Bu işin bir çok etkeni var. Bu iş ne zaman düzelir önümüzdeki günlerde belli olacak. Maske ve dezenfekten konusunda vatandaşlarımız da mağdur. Dediğim gibi normal zamanda sağlık personellerinin ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın kullanacağı ürünleri şu an bütün vatandaşlarımızın talep etmesinden dolayı üretim yetişmiyor. Mümkün olduğunca bu işin temelinde elleri sabun ile yıkamak var. Eğer dışarı çıkıp toplu taşıma araçlarına binecekseniz bu süreçte inerken ve binerken sıkabilirsiniz. Eczaneye ya da doktora girerken elinize sıkabilirsiniz ama bu sürekli ellerde kullanılırsa, egzama gibi başka rahatsızlıklara yol açacağı için çok sık kolonya ve dezenfektan kullanmayıp, ellerin sabun ile iyice temizlenmesi gerekiyor" diye konuştu.