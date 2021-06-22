Fazla gelen elektrik faturasını tüketici hakem heyeti iptal etti - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'taki bir bağ evine gönderilen 4 bin 693 liralık faturayı Onikişubat Tüketici Hakem Heyeti, iptal etti. Ev sahibi, kararın ardından, ödediği ücret kendisine iade edilmediği için elektrik dağıtım şirketini icraya verdi. Şirketi ise faturalamada hata olmadığını belirtip dava açtı.

Doktor Lütfi Tiyekli'nin merkez Onikişubat ilçesi Bertiz bölgesindeki bağ evine, geçen yı Eylül ayında 4 bin 693 TL elektrik faturası geldi. Tutarı görünce şoke olan Tiyekli, elektrik dağıtım firması Adıyaman, Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (AKEDAŞ) itiraz etti, ancak faturalamada herhangi bir hata olmadığı cevabını aldı. Bunun üzerine Tiyekli, 4 bin 693 lirayı ödeyip, faturanın iptali için de Onikişubat Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

BÖLGEDE 8 AY ELEKTRİK YOKTUTiyekli, hakem heyetine verdiği dilekçede, bölgeye çoğu zaman arızalardan dolayı elektrik verilmediğini söyledi. Bölgede, 2019 Eylül ile 2020 Mayıs ayları arasında 8 aylık gibi bir zamanda elektriklerin kesik olduğunu öne süren Tiyekli, "Bu fatura, bağ evi için imkansızdır. Bu kadar tüketim olması hayatın olağan akışına aykırıdır. Yanlış ve fahiş olan faturanın iptal edilmesini, fenne ve akla uygun yeni bir fatura düzenlenmesini talep ediyorum" dedi.Tiyekli'nin fazla fatura göndermekle suçladığı AKEDAŞ ise tüketici hakem heyetine verdiğisavunmada, faturalandırmada hata olmadığını belitti. Dilekçelerle birlikte faturayı inceleyen Onikişubat Tüketici Hakem Heyeti, şikayete konu elektrik sayacının incelemesinin ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmadığını, tüketicinin elektriği kullanmadığını belirtmesine rağmen sağlayıcı firma tarafından düzenlenen faturada son endeks bilgisinin ilk endeks bilgisinden düşük olduğunu, geçmiş aylara ilişkin faturalandırma bilgilerinin bulunmadığını belirterek oybirliğiyle faturanın iptaline kara verdi.'İADE ETMEYİNCE İCRAYA VERDİM'Tiyekli, bağ evinin 30 metrekare büyüklüğünde olduğunu ve yılda sadece 15 gün, gündüzleri gittiğini söyledi. Bağ evinde buzdolabı dışında herhangi bir elektrikli alet bulunmadığını belirten Tiyekli, "Buraya 4 bin 693 lira fatura geldi. Hemen faturaya yasal süre olan 10 gün içinde itiraz ettim. AKEDAŞ, itirazımı 2 ay bekletip sonuca da bağlamadı. Normalde itirazım üzerine sayaç kontrol edilip ondan sonra karar verilmesi lazımken, kendilerinde hata olmadığını iddia ederek faturayı kesinleştirdiler. Ben de bunun üzerine belgelerle Onikişubat Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. Başvurumu kabul eden hakem heyeti, yersiz ve hatalı olduğunu belirterek faturayı iptal etti. Buna rağmen AKEDAŞ firması yatırdığım fatura ücretini iade etmeyip mahkemeye başvurdu. Ben de ödediğim fatura bedelinin ödenmesi için icra işlemini başlattım" diye konuştu.AKEDAŞ: 64 AYLIK FATURAAKEDAŞ'tan yapılan açıklamada ise faturada herhangi bir hatanın bulunmadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "Fatura incelendiğinde bahse konu abonelik için 28 Nisan 2015 ile 10 Ağustos 2020 tarihleri arasına ilişkin faturalama yapıldığı görülmektedir. Tarih aralığı baz alındığında yaklaşık 64 aylık bir fatura olduğu ve toplam 9 bin 760 kW tüketim kaydettiği görülmektedir. Faturaların

okunamadığı dönemlerde ise her dönem ilgili tüketim adresi ziyaret edilmiş ve okuma notu bırakılmış ancak sayaç içeride ve kapalı olduğundan dolayı okunamamıştır. Akabinde 1 Eylül 2020 tarihinde 28 Nisan 2015-10 Ağustos 2020 dönem aralığına ilişkin olarak elektrik tüketimine dayalı hukuka ve usule uygun fatura tahakkuk ettirilmiştir. Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nın kararının tedbir talepli olarak iptali gerektiğinden dava açma zarureti hasıl olmuştur, konu AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından takip edilmektedir."