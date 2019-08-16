Fazla gelen hesaba sinirlendi molotof kokteylini yanlış mekana attı
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KADIKÖY'de gittiği barda yüksek hesap gelmesine sinirlenen bir kişi, molotof kokteylle bara saldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:32 Kaynak: DHA
KADIKÖY'de gittiği barda yüksek hesap gelmesine sinirlenen bir kişi, molotof kokteylle bara saldırdı. Molotof kokteyl başka bir kafeye isabet ederken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kadıköy
Rasimpaşa Mahallesi Misak-i Milli Sokak'ta gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Eğlenmek için bir bara giden şüpheliler hesabın yüksek geldiğini söyleyerek bar sahipleriyle tartıştıktan sonra bardan çıktılar. Bir süre sonra iki şüpheli barın önüne gelerek ellerindeki molotof kokteyllerini bara attı. Fakat molotof kokteyli barın yanında bulunan kafeye isabet etti. Polis
ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmalarda çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalarda kimliği belirlenen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Yunus A. emniyette verdiği ifadede barda gelen hesaba sinirlendiğini, o yüzden bara molotof attığını fakat molotof kokteylinin bar yerine yanlışlıkla kafeye isabet ettiğini söylediği öğrenildi. Yunus A.'nın molotof kokteyli atarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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