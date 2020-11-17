Fazla hava bastığı lastik patlayınca yaralandı - Son Dakika

DÜZCE'de lastik tamiri yapan Yusuf Kurnaz, fazla hava bastığı lastiğin patlaması sonucu yaralandı.

Olay öğle saatlerinde Düzce Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Yusuf Kurnaz, iş yerinde tamir ettiği lastiğe hava basmaya başladı. Kurnaz'ın gereğinden fazla hava bastığı lastik bir anda patladı. Basınçla birlikte geriye doğru fırlayan Yusuf Kurnaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Yusuf Kurnaz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağ bacağı kırılan Yusuf Kurnaz tedavi altına alındı.