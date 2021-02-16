Fazla ilaç içerek intihara kalkıştı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir adam, fazla ilaç içerek intihara kalkıştı. Yanında bulunan arkadaşının durumu fark etmesi üzerine ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre ilçenin Esentepe Köyünde yaşayan 40 taşındaki U.C. isimli şahıs dün gece geç saatlerde ilaç alarak intihara kalkıştı. İşsiz olduğu ve 2 çocuğundan ayrı kaldığı öğrenilen U.C., yalnız yaşadığı evde fazla ilaç alarak kendinden geçti. Yanında bulunan arkadaşı durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri tarafından U.C.'ye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK