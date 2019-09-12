Son Dakika Haberleri: Fazla ilaç içip zehirlenen genç son anda kurtarıldı
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Fazla ilaç içip zehirlenen genç son anda kurtarıldı

40 dakika önce

Erzincan'da fazla ilaç içip zehirlenen genç, sağlık ekiplerinin erken müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

Fazla ilaç içip zehirlenen genç son anda kurtarıldı, System.String[]

Erzincan'da fazla ilaç içip zehirlenen genç, sağlık ekiplerinin erken müdahalesiyle son anda kurtarıldı.


Olay, saat 17.30 sıralarında Erzincan merkez Aslanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde yalnız bulunduğu sırada fazlaca bilmediği ilaçlardan yutan M.S. (18), rahatsızlanınca durumu sosyal medya üzerinden arkadaşlarına bildirdi. Arkadaşları da bunun üzerine 112 Acil hattını ve M.S'nin annesini arayarak durumu haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri içtiği ilaçlar dolayısıyla zehirlenen M.S'ye hemen müdahalede bulundu.


Erken müdahaleyle son anda kurtarılan M.S., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:12 Kaynak: İHA
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