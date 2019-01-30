Fazla İlaç Kullandığı İddia Edilen Kadın Zehirledi
1 saat önce
Adıyaman'da ağrılarından dolayı çok sayıda ilaç aldığı iddia edilen kadın zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman
'da ağrılarından dolayı çok sayıda ilaç aldığı iddia edilen kadın zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Esetepe Mahallesinde Gülkent Sitelerinde ikamet eden F.U., isimli kadın, rahatsızlığından dolayı yaşadığı şiddetli ağrılara dayamayarak çok sayıda ilaç içti. İçtiği ilaçlar sonrası fenalaşan kadının yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:49 Kaynak: İHA
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