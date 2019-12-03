"Fazla kahve içmek kulak çınlamasına yol açabilir"

Uzun süren kulak çınlamasının dikkate alınması gerektiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Bu şikayet işitme problemleri, yüksek tansiyon, tiroit hastalıkları, boyun fıtığı ve nörolojik hastalıkların belirtisi olabilir. Cep telefonu ile uzun saatler konuşmak da, fazla kahve tüketerek kan basıncını yükseltmek de çınlamaya yol açabilir" dedi.

Halk arasında kulak çınlaması genellikle 'Biri benden bahsediyor' şeklinde yorumlansa da kulak çınlamasını hafife almamakta fayda var. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Kulak çınlaması (tinnitus) her yaştan insanın hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Çoğu zaman çınlama gibi duyulan ses, uğultu, zil sesi, ıslık sesi, hışırtı, nabız sesleri gibi tarif edilir. Beş dakikadan az sürebilir, bir hafta da devam edebilir. Bu oldukça yaygın ve normaldir. Kulak çınlamasının nedenleri henu¨z tam olarak açıklanamasa da bazı hastalıkların habercisi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çınlama hastasında detaylı bir araştırma yapılması gerekir" diye konuştu.

CEP TELEFONU KULAĞI YORUYOR

"Kulaktaki çınlama kulak zarının hasar görmesinden, işitme problemlerine kadar pek çok rahatsızlığın belirtisi olabilir" diyen Dr. Dizdar sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulağa duşta, havuzda veya denizde su kaçtığında mikroplar orta kulak iltihabına yol açar. Bu durum uzun yıllar sürdüğünde orta kulakta bozulma başlar ve kişide işitme problemleri gelişir. İşitme azlığının görülen ilk belirtisi de kulakta çınlamadır.

Ayrıca ani ve şiddetli gürültüye maruz kalmış kişilerde beraberinde işitme azlığı ile birlikte çınlama görülebilmektedir. Bunun yanı sıra çınlama yüksek tansiyon, tiroit, şeker hastalığı, boyun fıtığı, hormon değişiklikleri, yanlış ilaç kullanımı ve nörolojik hastalıkların da belirtisi olabilir. Uzun saatler cep telefonu ile konuşmak da kulağı yoracağından çınlamaya yol açabilir. Kan basıncını yükselten kahve gibi kafein içeren içecekler, sigara ve alkol de çınlamayı artırabilir. Bu nedenle kulak çınlamasına karşı tansiyonu yükselten besinlerden uzak durmakta fayda var."

DOĞRU TANIYI KOYMAK TEDAVİYİ KOLAYLAŞTIRIR

KBB Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, çınlama ile başvuran hastaya detaylı bir KBB muayenesi, işitme testleri, gerekirse görüntüleme yöntemleri ve kan tahlilleri yapıldığını söyledi. Tanı koymanın, kulak çınlaması tedavisi için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Tedavi bazen çok basit bir müdahale ya da ilaç ile mümkün olabileceği gibi bazen ileri tıbbi ve cerrahi uygulamaları da gerektirebilir. Muayene ve tetkikler sonucu çınlamanın sebebi ortaya konulduktan sonra kişiye uygun bir tedavi uygulanır. Yüksek sese maruz kalmaktan korunma, kan basıncının kontrolü, B12 ve magnezyum gibi vitamin ve mineral takviyeleri, kişide ileri yaşa bağlı işitme kaybı ile beraber çınlama varsa işitme cihazları tedaviye destek sağlar" diyerek önerilerde bulundu.

- İstanbul