Son Dakika Haberleri: Fazla Kilo Böbrek Hastalığı Riskini Artırır

Fazla Kilo Böbrek Hastalığı Riskini Artırır

1 saat önce

Ülkemizde her 7 kişiden birinde böbrek hastalığı görülüyor. Bu nedenle böbrek hastalığı gibi yaygın bir hastalıkta tedaviden ziyade korunmak büyük önem taşıyor.

Fazla Kilo Böbrek Hastalığı Riskini Artırır, System.String[]

Böbrek hastalığının en sık nedeninin şeker hastalığı ve yüksek tansiyon olduğunu söyleyen Liv Hospital Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat "Şişmanlık hem şeker hastalığı hem de yüksek tansiyon için risk faktörü. Şişmanlığı önlersek şeker hastalığı ve yüksek tansiyonla birlikte böbrek hastalığını da, ilerlemesini de önlemiş oluruz" diyor. Prof. Dr. Tekin Akpolat böbrek hastalığından korunmak için önerilerde bulunuyor.

Eş, çocuk, arkadaş gibi yakın çevrendekilerle birlikte yürümek kilo vermeyi kolaylaştırır.

Çocukları şekerden, tatlı gıdalardan uzak tutmak gerekir.

Su içmenin hem böbreğe yararı olabilir hem de hareket etmemize katkısı olabilir.

Kilo vermek sabır işidir, moda diyetlere aldanmamak gerekir.

Zayıflatıyor diye doğal bitkisel ürünlere kanıp hem para vermeyin hem de sağlığınızdan olmayın.

Bitkisel olması sağlıklı olduğu anlamına gelmez

Böbrekler birçok nedenle ilaçlar gibi bitkisel ürünlere bağlı yan etkilere de açıktır. Bunun birçok nedeni vardır ancak böbreğin yüksek kan akım hızı, yüksek metabolik aktivitesi, idrar pH düşük olması gibi nedenlerle böbrek yan etkilere açık bir organdır. Bitkisel veya doğal olarak pazarlanmaları sağlıklı oldukları anlamına gelmez. Bitkisel/doğal ürünlerin zararlı olduklarına dair yeterli kanıt vardır ancak yararlı olduklarına dahil yeterli kanıt yoktur.Bitkisel ürün kullanan hastaların bu durumu doktorları ile paylaşmalarında yarar vardır. Birçok hastada böbrek hastalığının nedeni doğal diye kullandığı bitkisel ürün olabilir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:13 Kaynak: Bültenler

Liv Hospital, Güncel
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