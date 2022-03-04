"Fazla kilo ve obeziteye bağlı nedenlerle her yıl en az 3,5 milyon kişi hayatını kaybetmektedir" - Son Dakika

Uzman Diyetisyen Fadime Aydın Küçük, fazla kilo veya obezitenin hipertansiyon, hiperlipidemi, kalp-damar hastalıkları, inme, Tip 2 diyabet, bazı kanser türleri, kas-eklem hastalıkları ve solunum sistemi hastalıkları riskini artırdığını belirterek, "Fazla kilo ve obeziteye bağlı bu rahatsızlıklar yüzünden her yıl en az 3,5 milyon kişi hayatını kaybetmektedir" dedi.

4 Mart Dünya Obezite Günü münasebetiyle sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Araştırma Hastanesi Uzman Diyetisyeni Fadime Aydın Küçük, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Sağlıklı beslenme ile fiziksel aktivite düzeyi artırılarak obez olmaktan korunabilir. Besinler diyetisyen tarafından bireyin yaşına ve cinsiyetine, sağlık ve hastalık durumuna, fiziksel aktivite ve fizyolojik (gebe ve emziklilik) durumunun özelliklerine dayalı, bireye özgü planlanmış porsiyonlarda tüketilmeli, aşırıya kaçılmamalıdır. Günlük beslenmede taze sebze ve meyvelerin, tam tahıl ürünlerinin, süt ve ürünleri, balık, tavuk ve diğer yağsız etler ile kuru baklagillerin tüketimi sağlıklı seçimlerdir. İşlenmiş ve hazır besinlerden yağ, şeker ve tuz içeriği yüksek olanların tüketimi sağlıksız seçimlerdir. Sağlığınız için yetişkinlikte haftanın en az 5 günü ve günde en az 30 dakika, çocukluk çağında ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır" dedi.

"HIZLI AĞIRLIK KAYBINA NEDEN OLAN POPÜLER DİYETLER, KONTROLSÜZ ZAYIFLAMA İLAÇLARI KESİNLİKLE UYGULANMAMALIDIR"

Fazla kilolu ve obez bireylerin hazır gıdalardan kaçınması gerektiğinin altını çizen Küçük, "Günlük 2 ile 2,5 litre sıvı ihtiyacının 1,5 ya da 2 litresi sudan gelmelidir (1,5-2 litre su=8-10 bardak su). Hazır meyve suları, gazlı içecekler vb. yerine sağlıklı içecekler tercih edilmelidir. Kızartma yerine ızgara, haşlama, buharda ve fırında pişirme yöntemleri seçilmelidir. Aşırı tuz tüketiminden kaçınılmalıdır. Gün boyu aktif olunmalıdır. Hızlı vücut ağırlık kaybına neden olan popüler diyetler ve kontrolsüz zayıflama ilaçları kesinlikle uygulanmamalıdır. Yağ ve/veya şeker miktarı azaltılmış (diyet/light) ürünler her zaman düşük enerji içermez. Bu ürünlerin tüketiminde dikkatli olunmalı ve diyetisyene danışmadan tüketilmemelidir. Fazla kilolu ve obez bireylerin zayıflama diyeti önerisi sadece diyetisyen danışmanlığı ile belirlenmelidir" diye konuştu.

"ÇOCUKLUK ÇAĞINDAN İTİBAREN SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMALIDIR"

Çocuklarda obezitenin giderek arttığını dile getiren anne babalara da uyarıda bulunan Diyetisyen Fadime Aydın Küçük, "Günümüzde çocukluk çağı obezitesi giderek artmaktadır ve bu durum yetişkinlik çağı obezitesinde de önemli bir risk faktörüdür. Dolayısıyla çocukluk çağından itibaren sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılmalıdır" şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Halil Özbek - Ali Nargüner-İHA)