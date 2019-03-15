Son Dakika Haberleri: Fazla Kilo Zannettiler "Kitle" Çıktı

Fazla Kilo Zannettiler "Kitle" Çıktı

20 dakika önce

Yozgat Şehir Hastanesine, karın ağrısı şikayetiyle başvuran 16 yaşındaki hastanın karnından 23 santimetre çapında ve 2,4 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Fazla Kilo Zannettiler
Yozgat Şehir Hastanesine, karın ağrısı şikayetiyle başvuran 16 yaşındaki hastanın karnından 23 santimetre çapında ve 2,4 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Yozgat Şehir Hastanesine şiddetli karın ağrısı şikayetleriyle başvuran Tuğba Ş'nin yapılan tetkiklerin ardından karnında kitle olduğu tespit edildi.

Çocuk cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Necip Fazıl Aras tarafından yapılan ameliyatla Tuğba Ş'nin karnından 23 santimetre çapında ve 2,4 kilogram ağırlığındaki kitle alındı.

Ameliyatla ilgili bilgi veren Dr. Aras, hastanelerinde çocuk bir hastadan ilk kez bu büyüklükte bir kitlenin çıkarıldığını söyledi.

Aras, "Karnındaki şişliği kilo zanneden hasta böyle büyüklükte bir kitleden haberdar olamamış. Şiddetli ağrılar olunca hastanemize başvurdu. Yapılan incelemelerde neredeyse bir futbol topu büyüklüğündeki kitlenin bu ağrıların sebebi olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 1 saat süren bir operasyonla kitle tamamen çıkarıldı ve hastamız sağlığına kavuştu." dedi.

Kız çocuklarında nadiren görülen böyle kitlelerin çoğu zaman herhangi bir ağrıya sebep olmayabildiğini aktaran Aras, "Karnında şüpheli şişlik ve sertlik fark ettiğimiz zaman çocuklarımızı uzman bir doktora göstermekte fayda var. Erken teşhis ile böyle kitleler daha kötü sonuçlar doğurmadan alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:17 Kaynak: AA

Necip Fazıl Kısakürek, Yozgat, Güncel
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